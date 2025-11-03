Trotz Blitzstart für die Gäste: Hohenlinden feiert wichtigen Dreier

Nach Rückstand dreht Hohenlinden das Spiel mit zwei Treffern und übernimmt die Tabellenführung in der engen Bezirksliga.

Hohenlinden – Mit der Rückeroberung der Tabellenführung belohnte sich der SV Hohenlinden für einen engagiert erkämpften 2:1-Sieg über den TSV Grafing. Die Tabellenspitze bleibt eine enge Kiste: Herlin und den Ligasechsten Grafing trennen drei Zähler.

Ein Blitzstart gelang den Gästen auf tiefem Geläuf am Postanger und Quirin Huber versenkte das Spielgerät im zweiten Anlauf ins Herliner Netz zum 0:1 (2.). „Wir hatten die erste Halbzeit dann eigentlich gut im Griff, aber keine zwingenden Chancen“, fasste SVH-Abteilungsleiter Falk Hüniger den ersten Durchgang zusammen.

Dies sollte sich im zweiten Abschnitt aber ändern, mit einem Doppelschlag drehte der SVH die Partie. Nach einer Druckphase mit vielen Eckbällen bugsierte Max Attenberger den Ball zum 1:1-Ausgleich über die Linie (60.). Kurz darauf rutschte ein Befreiungsschlag von Max Baum durch die Grafinger Abwehr auf den abgeklärten Torjäger Manuele Fuchs – das 2:1 (63.), die Entscheidung.

„Wir haben die Partie dann sehr erwachsen zu Ende gespielt“, freute sich Hüniger. Auch Spielertrainer Sebastian Ittlinger lobte: „Fußball war heute nur bedingt möglich. Es war kämpferisch gut und wir haben aus wenigen Chancen zwei Tore gemacht.“