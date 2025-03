Trotz Blitzstart am Ende verloren

Ausgeglichene erste Halbzeit mit Chancen auf beiden Seiten

In den folgenden Minuten gestaltete sich das Spiel ausgeglichen. Beide Mannschaften suchten den Weg nach vorne, doch zunächst ohne zwingende Chancen. Nach einer guten Kombination der Erfurter fehlte der letzte präzise Pass (19.), während Zwickau nach einem Eckball ebenfalls gefährlich wurde (26.). In der 30. Minute hatte Erfurt Glück, als Dabo in letzter Sekunde klärte. Kurz vor der Pause traf Ugondu aus der Distanz nur die Latte – eine Riesenchance für Erfurt (43.). Mit einer knappen Führung ging es in die Halbzeitpause.

Blitzstart in Durchgang zwei