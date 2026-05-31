Trotz bitterer Saison

– Foto: Johannes Hetzer

Der sportliche Tiefpunkt ist erreicht, doch beim SV Espenau richtet sich der Blick bereits wieder nach vorn. Nach einer schwierigen Saison in der Gruppenliga Kassel 2, die für den Verein mit dem Gang in die Kreisoberliga endet, deutet vieles darauf hin, dass der Umbruch nicht in einen erneuten Neuanfang münden soll. Stattdessen setzt der SVE auf Beständigkeit – und auf gezielte Korrekturen.

Bereits jetzt steht fest, dass ein Großteil des Kaders auch in der kommenden Spielzeit zusammenbleiben wird. Für den Verein ist das ein wichtiges Signal: Trotz einer bitteren Saison, in der der personelle Umbruch und die sportlichen Rückschläge ihre Spuren hinterlassen haben, bleibt der Kern der Mannschaft intakt. Die Verantwortlichen wollen die Erfahrungen aus dem Gruppenliga-Jahr nutzen, um in der Kreisoberliga wieder stabiler aufzutreten.

Der Abschied aus der Gruppenliga fällt schwer. Doch der SV Espenau geht ihn nicht mit Auflösungserscheinungen, sondern mit einem Plan an. Die Kreisoberliga soll zum Ort des Neustarts werden – mit einem eingespielten Stamm, neuen Impulsen und der klaren Absicht, aus einer bitteren Saison die richtigen Schlüsse zu ziehen.