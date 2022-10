Trotz bester Saison Leistung SV Stahl 2 erneut ohne Sieg

Spielbericht von Kathi Engelmann und Christian Eberhardt (SV Stahl Unterwellenborn)

Die Zweite spielte zeitgleich in Oberweißbach gegen deren Dritte der Spielgemeinschaft und lieferte zwar ihre beste Saisonleistung ab, verlor die Partie aber unglücklich. Einige Chancen erarbeiteten sie sich, der Torwart konnte diese aber gut halten. Der Führungstreffer für die Gastgeber landete dann erst in der zweiten Halbzeit (54. Minute) in den Maschen. Der ausgeliehene Stürmer der oberweißbacher Ersten versenkte zwei Tore (78./84. Minute), in der 83. Minute erzielte Tobi Franke dann noch den Anschlusstreffer, sodass nach 90 Minuten das 3:1 eingebucht wurde. „Augenscheinlich die beste Saisonleistung..“, ließen wir uns sagen. Trotzdem noch sieglos – das muss sich unbedingt ändern.