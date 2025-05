Trotz bester Saison der Vereinsgeschichte: Dorfens Landesliga-Traum geplatzt

Die Isenstädter fuhren guten Mutes in den Chiemgau. Ihr Sturmtank Gerhard Thalmaier konnte nach auskuriertem Muskelfaserriss wieder mitmischen. Die erste Möglichkeit hatten die Platzherren, aber ein Stürmer zielte noch über das Gehäuse von Valentino Mierschke (3.). Alexander Linner bediente mit einer Freistoßflanke Timo Lorant, aber Keeper Issa Ndiaye konnte klären (8.). Dann aber nahm das Unglück seinen Lauf. Constantin Sascha Marinkovic bedient Mark Kremer mit einem Flachpass durch die Gasse und der schob das Leder aus spitzem Winkel zum 1:0 ins Netz (13.).

In der Folge waren die Traunsteiner auch das bessere Team. Mierschke glänzte immer wieder durch gute Reflexe. Nur sporadisch kamen die Hartl-Mannen vors gegnerische Gehäuse. So wurde Alexander Heilmeier von Goalgetter Alois Eberle freigespielt, der zielte aber knapp drüber (31.). So passierte bis zum Pausenpfiff nicht mehr viel. Die Chiemgauer war überlegen, die Isenstädter hielten ihren Kasten durch konsequente Abwehrarbeit noch sauber.

Dorfener kämpfen trotz Überlegenheit der Traunsteiner aufopferungsvoll

Nach dem Wiederanpfiff aber wollten es die Hausherren wissen und drängten die Dorfener immer weiter zurück. Die Folge ließ nicht lange auf sich warten. Patrick Dressel gab auf Dennis Hrvoic, der wiederum legte das Leder maßgenau für Marinkovic auf. Eine schnelle Drehung und der Ball landete unter Latte im Gehäuse von Mierschke zum 2:0 (49.). Auch in der Folge bestimmte SB weiterhin die Partie. Eine Kopfballvorlage von Karlo Jolic verwandelte Kremer zum 3:0 (67).

Dorfen aber wollte sich trotz des klaren Rückstandes nicht aufgeben und kämpfte munter weiter. Einen Schuss von Leon Eicher aus 20 Meter lenkte Ndiaye über den Querbalken (73.). Der eingewechselte Yavuz Tenha war von einem Abwehrschnitzer der Gastgeber zu überrascht, legte sich die Kugel zu weit vor, sodass der Keeper klären konnte (90.). Die Ampeikarte für Alexander Dreßl (90+2) hatte auf den Spielverlauf keinen Einfluss mehr.

Die Dorfener verkauften sich trotzdem gut. Bis zum Schluss kämpften trotz der Überlegenheit der Traunsteiner alle aufopferungsvoll und steckten nie auf. So kann das Team nun stolz in die Sommerpause gehen. (Hans-Peter Mertins)