Trotz beeindruckender Aufholjagd steigt der FC Gießen ab

Sinsheim. Imponierend war die Aufholjagd im Kampf um den Klassenerhalt des FC Gießen in der Fußball-Regionalliga Südwest verlaufen. Am Samstag endete sie schließlich ganz unspektakulär. Meister und Drittliga-Aufsteiger TSG Hoffenheim II erwies sich bei der 1:4-Niederlage als zu stark für die Mannschaft von Trainer Michael Fink.Im Dietmar-Hopp-Stadion zerplatzte der Traum früh. Der FCG geriet durch ein schnelles Gegentor gleich am Anfang auf die Verliererstraße und allerspätestens mit dem Treffer zum 3:0 in der 40. Minute war klar, dass der Aufsteiger in der kommenden Runde wieder in der Hessenliga antreten muss.