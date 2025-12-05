Trotz Bedenken: TSV Gräfelfing hofft auf neuen Kunstrasen

Der TSV Gräfelfing hofft auf Bundesmittel für einen neuen Kunstrasen. Doch einige Gemeinderäte fühlen sich von der Eile überrumpelt.
Gräfelfing – Mit etwas Glück kann sich der TSV Gräfelfing, der ohnehin auf einer Erneuerungswelle schwimmt, deren Quelle sich aus der Gemeindekämmerei speist, auch bald über einen neuen Kunstrasenplatz freuen. Auf Drängen der Verwaltung hat der Gemeinderat den Weg frei gemacht für einen Antrag auf Bundesfördermittel, die bis zu 45 Prozent der sechsstelligen Gesamtsumme decken könnten.
„Es ist etwas mit heißer Nadel gestrickt“, bekannte Bürgermeister Peter Köstler in der Sitzung des Gemeinderates am 25. November. Erst Tage vorher, am 17. November, habe die Gemeinde aus einer Mail die attraktiven Chancen – und zwingenden Konditionen – eines neuen Förderprogramms des Bundes erfahren. Es bezieht sich explizit auf die Sanierung von Sportstätten und -einrichtungen, deren Kosten es fast zur Hälfte übernimmt – sofern die Kommune (nicht der Verein) den verbleibenden größeren Anteil verbindlich übernimmt.
Um diesen Beschluss des Gemeinderates, der dem Förderantrag beiliegen muss, ging es in der Sitzung. Weil die komplette Akte bis zum 15. Januar eingereicht sein müsse und dies bis dahin die letzte Arbeitssitzung des Gemeinderates sei, dränge die Zeit. Kämmerin Tanja Dandl, die sich um den Vorgang kümmert, sagte, sie werde angesichts der Komplexität des Antrags allein dafür eine zweistündige Schulung absolvieren.
Den Gemeinderäten war es teilweise anzumerken, dass sie sich überrumpelt fühlten. Jürgen Evers (Grüne) wandte ein, seines Wissen seien die Fußballer „noch sehr zufrieden mit dem Platz“. Gemeinderat Florian Brenner (CSU), der auch Vizepräsident des TSV Gräfelfing ist, erklärte die Situation. Das große Kunstrasenfeld an der Hubert-Reißner-Straße stamme aus dem Jahr 2009. Trotz einer zwischenzeitlichen Sanierung, die auch den Einsatz von Korkgranulat statt des ursprünglichen Kunststoffes mit sich brachte, sei das Feld in die Jahre gekommen und weise „erkennbare Abnutzungserscheinungen“ auf. Florian Brenner: „Die Fachleute, die unseren Kunstrasen warten, raten uns, das Thema beizeiten anzugehen, weil eine vorschriftsmäßige Wartung nicht mehr lange möglich sein wird.“
In den veranschlagten Kosten von rund 450 000 Euro ist eine spezielle Maschine nicht enthalten, die etwa 50 000 Euro kostet und den Rasenteppich neuester Generation pflegen und aufrichten soll – offenbar Stand der Technik. Sie könnte auch das kleine Kunstrasenfeld des TSV warten, das neueren Datums ist.
Anette Kitzmann-Waterloo (SPD) tat sich schwer mit dem Beschluss. Vor allem monierte sie fehlende Zahlen und Fakten seitens des Vereins und zeigte sich nicht geneigt, die Sache einfach „durchzuwinken“. Martin Feldner (Grüne) stellte zur Bedingung, dass es angesichts der großen Summe ein ordentliches Ausschreibungsverfahren geben müsse, die Vergabe jedenfalls im Kontext eines konkurrierenden Bewerberfeldes geschehen solle. Dies wurde Teil des Beschlusses, dem letztlich alle zustimmten.
Reicht die Gemeinde Gräfelfing den Antrag nun pünktlich bis zum 15. Januar ein, soll es ab Ende Februar eine Entscheidung über Erteilung des Zuschusses geben. Erst danach darf mit der Maßnahme begonnen werden. Im Haushalt für 2026 sind vorsorglich 500 000 Euro für das Projekt eingeplant. Kämmerin Tanja Dandl: „Die Chancen stehen nicht so schlecht, dass wir zum Zug kommen. Aber der Fördertopf ist natürlich begrenzt.“