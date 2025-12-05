Das große Kunstrasenfeld des TSV Gräfelfing stammt aus dem Jahr 2009 und soll erneuert werden. Es ermöglicht witterungsunabhängige Trainings- und Spielzeiten – dank Flutlicht auch in den Abendstunden. – Foto: Dagmar Rutt

Trotz Bedenken: TSV Gräfelfing hofft auf neuen Kunstrasen „Die Chancen stehen nicht so schlecht"

Der TSV Gräfelfing hofft auf Bundesmittel für einen neuen Kunstrasen. Doch einige Gemeinderäte fühlen sich von der Eile überrumpelt.

Gräfelfing – Mit etwas Glück kann sich der TSV Gräfelfing, der ohnehin auf einer Erneuerungswelle schwimmt, deren Quelle sich aus der Gemeindekämmerei speist, auch bald über einen neuen Kunstrasenplatz freuen. Auf Drängen der Verwaltung hat der Gemeinderat den Weg frei gemacht für einen Antrag auf Bundesfördermittel, die bis zu 45 Prozent der sechsstelligen Gesamtsumme decken könnten. „Es ist etwas mit heißer Nadel gestrickt“, bekannte Bürgermeister Peter Köstler in der Sitzung des Gemeinderates am 25. November. Erst Tage vorher, am 17. November, habe die Gemeinde aus einer Mail die attraktiven Chancen – und zwingenden Konditionen – eines neuen Förderprogramms des Bundes erfahren. Es bezieht sich explizit auf die Sanierung von Sportstätten und -einrichtungen, deren Kosten es fast zur Hälfte übernimmt – sofern die Kommune (nicht der Verein) den verbleibenden größeren Anteil verbindlich übernimmt.

Um diesen Beschluss des Gemeinderates, der dem Förderantrag beiliegen muss, ging es in der Sitzung. Weil die komplette Akte bis zum 15. Januar eingereicht sein müsse und dies bis dahin die letzte Arbeitssitzung des Gemeinderates sei, dränge die Zeit. Kämmerin Tanja Dandl, die sich um den Vorgang kümmert, sagte, sie werde angesichts der Komplexität des Antrags allein dafür eine zweistündige Schulung absolvieren. Den Gemeinderäten war es teilweise anzumerken, dass sie sich überrumpelt fühlten. Jürgen Evers (Grüne) wandte ein, seines Wissen seien die Fußballer „noch sehr zufrieden mit dem Platz“. Gemeinderat Florian Brenner (CSU), der auch Vizepräsident des TSV Gräfelfing ist, erklärte die Situation. Das große Kunstrasenfeld an der Hubert-Reißner-Straße stamme aus dem Jahr 2009. Trotz einer zwischenzeitlichen Sanierung, die auch den Einsatz von Korkgranulat statt des ursprünglichen Kunststoffes mit sich brachte, sei das Feld in die Jahre gekommen und weise „erkennbare Abnutzungserscheinungen“ auf. Florian Brenner: „Die Fachleute, die unseren Kunstrasen warten, raten uns, das Thema beizeiten anzugehen, weil eine vorschriftsmäßige Wartung nicht mehr lange möglich sein wird.“