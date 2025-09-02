Dirk Tönnies ist nach dem Saisonauftakt optimistisch. – Foto: Arno Wirths

Trotz Auftaktpleite: SpVg-Coach Tönnies „mit Saisonstart zufrieden" Oberliga Niederrhein: Die ersten drei Spieltage der neuen Oberliga-Spielzeit sind absolviert, Vorjahres-Vizemeister SpVg Schonnebeck steht derzeit mit sechs Zählern auf dem fünften Tabellenrang. Cheftrainer Dirk Tönnies bewertet gegenüber FuPa Niederrhein den Saisonauftakt seiner Mannschaft und blickt auf die kommenden Aufgaben.

Die SpVg Schonnebeck ist trotz eines großen Umbruchs im Sommer mit hohen Erwartungen in die neue Spielzeit in der Oberliga Niederrhein gestartet, nach zwei Vize-Meisterschaften in den beiden Vorsaisons soll auch im dritten Jahr in Folge der Titel anvisiert werden. Während es allerdings bereits zum Auftakt gegen Stadtrivale DJK Adler Union Frintrop einen Dämpfer für die Elf von Trainer Dirk Tönnies zu verkraften galt, folgten anschließend zwei Erfolge gegen den 1. FC Monheim und den VfB 03 Hilden. Der erfahrene Übungsleiter zeigt sich darauf im Gespräch mit FuPa Niederrhein optimistisch und sieht viel Entwicklungspotenzial in seiner Mannschaft.

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr VfB 03 Hilden VfB Hilden SpVg Schonnebeck Schonnebeck 0 3 Abpfiff Die SpVg Schonnebeck stand am vergangenen Wochenende vor einer schweren Auswärtsaufgabe, schließlich gilt der VfB Hilden allen voran in der heimischen AnterArena als unangenehmer Kontrahent. Zwar war der VfB zuvor sieglos in die neue Spielzeit gestartet und hatte mit einigen Personalsorgen zu kämpfen, dennoch galt der Vorjahres-Sechste als hartes Pflaster für die SpVg. Doch die Schwalben nahmen die Aufgabe erfolgreich an und heimsten - nach dem knappen Heimerfolg über Monheim eine Woche zuvor - schlussendlich den zweiten Saisondreier ein. Auch deshalb blickt Chefcoach Dirk Tönnies positiv auf den Saisonauftakt zurück.

Tönnies: „Haben nach dem verkorsten Start unsere Hausaufgaben gemacht“ Bereits nach zehn absolvierten Spielminuten war es der neu in die Startelf beorderte Defensivmann Thorben Kern, der die SpVg früh in Hilden auf die Siegerstraße brachte. In Durchgang zwei sorgten dann die beiden Neuverpflichtungen Moritz Isensee per traumhaftem Distanzschuss und Philipp Schmidt für den souveränen 3:0-Endstand. Wie bedeutsam dieser Auswärtserfolg insbesondere mit Blick auf den verpatzten Saisonstart in Frintrop vor zwei Wochen ist, bringt auch Übungsleiter Tönnies zum Ausdruck: „Wir hatten sehr großen Respekt vor Hilden, wir haben uns auf ein emotionales und enges Spiel eingestellt. Die Jungs sind die Aufgabe dann sehr gut angegangen. Es ist natürlich sehr wichtig, dass wir uns nach der Auftaktniederlage durch die beiden Siege jetzt wieder nach oben orientieren können“, bilanziert der Chefcoach und resümiert: „Wir haben nach dem verkorksten Saisonstart unsere Hausaufgaben gemacht.“

Dass schlussendlich ausgerechnet Kern den ersten Tagestreffer besorgt und dazu noch das 2:0 durch Isensee vorbereitet, freut Tönnies besonders, schließlich ist der 24-jährige Defensiv-Akteur für den angeschlagenen Niko Bosnjak neu in die Startelf gerutscht: „Thorben hat ein sehr gutes Spiel gemacht, wir wissen was wir an ihm haben, er war definitiv ein Sieggarant“, stellt der 51-Jährige klar und lobt auch das Debüt von Youngster Len Blackmann: „Len ist ein junger, vielversprechender Spieler, der gerade frisch aus dem Jugendbereich kommt. Er hat nach seiner Einwechslung sehr gut funktioniert“, freut sich Tönnies über den gelungenen Einstand des 19-jährigen Offensiv-Akteurs, der eine knappe halbe Stunde vor Spielende von der Bank kam und den dritten Treffer durch Philipp Schmidt vorlegte. Kracher gegen Ratingen steht an