Trotz Aufstiegsverzicht: Haching kämpft gegen Würzburg um DFB-Pokal

Sven Bender und die SpVgg Unterhaching spielen eine starke Saison, verzichten jedoch nun auf den Aufstieg in die 3. Liga. – Foto: Sven Leifer/FuPa

Die SpVgg Unterhaching steht unter Druck. Nur zwei Siege sichern dem finanzschwachen Verein den DFB-Pokal und wichtige Einnahmen.

Es hätte das Endspiel im Kampf um Platz zwei werden können. Doch aus der Partie des vorletzten Spieltags der Regionalliga Bayern an diesem Samstag (14 Uhr) zwischen dem FC Würzburger Kickers und der SpVgg Unterhaching ist zumindest bei den Unterfranken die Luft etwas raus. Nach dem jüngsten Hachinger Aufstiegsverzicht ist der Tabellenzweite nämlich schon sicher für die Aufstiegsspiele zur 3. Liga qualifiziert und kann im Spiel gegen den Dritten befreit aufspielen. Weitaus höher ist der Druck hingegen bei der SpVgg, die nur bei einem Sieg noch eine realistische Chance besitzt, sich die Teilnahme am DFB-Pokal-Wettbewerb in der kommenden Saison zu sichern. Bei einer Niederlage wäre Platz zwei für die Mannschaft von Cheftrainer Sven Bender nicht mehr zu erreichen.

Gehaltskürzungen für die Spieler

Auch abseits des Rasens stehen die Verantwortlichen unter Zugzwang, einen schlagkräftigen Kader für die kommende Spielzeit zusammenzustellen. Mehrere Verträge laufen aus und einige Spieler müssen überzeugt werden, auch kommende Saison das Trikot des finanzschwachen Vereins zu tragen. Und zwar zu reduzierten Bezügen. Laut Verantwortlichen müsse auf der Ausgabenseite noch mehr gespart werden als ohnehin schon. „Es muss sich in allen Bereichen etwas tun“, blickt Sportdirektor Markus Schwabl voraus. Die Arbeit des 35-Jährigen läuft derzeit auf Hochtouren und gestaltet sich nicht einfach. Schwabl, der vor ein paar Tagen die Hiobsbotschaft des Aufstiegsverzichts an Mannschaft und Trainerteam überbringen musste, kann sich in seiner langen Profikarriere an keine derart schwierige Situation erinnern wie aktuell beim einstigen Bundesligisten. „Das war hart und viele waren sehr enttäuscht“, so Schwabl. Im kommenden „Entwicklungsjahr“ wolle man eine schlagkräftige Truppe mit vielen jungen Spielern aufbieten. Und zur Saison 2027/28 beabsichtige man gemäß SpVgg-Präsident Manfred Schwabl, wieder um den Aufstieg in die 3. Liga mitzuspielen. In dieser Saison steigt der Meister der Regionalliga Bayern dann wieder direkt und ohne Relegationsspiele auf.

Mittelfristig müssen sich die Hachinger in der kommenden Spielzeit in der Regionalliga Bayern konsolidieren. „Wir müssen vor allem finanziell solide dastehen“, so die Wunschvorstellung des Kapitäns für die nächsten Jahre. Und kurzfristig gilt es für die Hachinger, in Würzburg eine noch schwierigere Lage zu verhindern. Nur ein Erfolg beim Tabellennachbarn sowie ein Sieg im Saisonfinale die Woche drauf gegen Burghausen würde zumindest Mehreinnahmen in sechsstelliger Höhe in die klammen Kassen des Vereins spülen.

SpVgg Unterhaching: Avdija – Ehlich, Pfluger, Winkler, Breuer – Ortel, Gevorgyan – Skarlatidis, Hannemann, Müller – Krupa