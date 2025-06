Trotz Aufstieg mit der SG Söcking/Starnberg: Vater von Ex-Löwe Niklas Lang geht in Rente

Schließlich hatte die Spielgemeinschaft in der Winterpause eigentlich noch geplant, in unveränderter Konstellation in die nächste Saison zu gehen. Nach Weihnachten habe sich die Trennung allerdings – unabhängig vom Ausgang der Saison – nach und nach angebahnt, wie Alexander Nitsch, Abteilungsleiter der FT Starnberg 09, verrät. „Gerald hat immer wieder mit dem Gedanken gespielt aufzuhören. Der Trainerjob ist ja auch mit sehr viel Arbeit verbunden. Auch wir als Verein haben überlegt, vielleicht mal ein bisschen was zu verändern.“

So hätten sich die Gespräche zwischen den beiden Parteien in den letzten acht Wochen vor Saisonende dann in eine ähnliche Richtung entwickelt, berichtet Nitsch. Letztendlich habe Lang die Entscheidung, sein Amt als Herren-Trainer der SG nach zwei Jahren an der Seitenlinie niederzulegen, aber selbst getroffen. „Nach 44 Jahren ununterbrochenem Trainer-Dasein habe ich mich dazu entschlossen, in Rente zu gehen. Ich bin ein bisschen müde. Je länger die Saison dauerte, desto mehr reifte mein Entschluss“, erklärt der Coach. Zudem habe er nun wieder mehr Zeit, die Spiele seines Sohnes, Profifußballer Niklas Lang (zuletzt SV Sandhausen), live auf dem Rasen zu verfolgen.