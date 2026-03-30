Trotz Aufholjagd: Walpertskirchen verliert gegen Palzing

Der SVW kassiert die 2:3-Heimniederlage nach spätem Gegentreffer. Trotz Doppelwechsel reichte die zweite Halbzeit nicht zum Punktgewinn.
Wie schon in der Hinrunde wurde der SV Walpertskirchen zum Aufbaugegner des SVA Palzing, wie Trainer Josef Heilmeier nach der 2:3 (0:2)-Heimniederlage am Sonntag feststellen musste.
Der Auftakt in die Partie spielte den Gästen voll in die Karten. Zuvor hatte Christian Käser zwei gute Angriffe des WSV inszeniert. Beim zweiten war er im Zweikampf mit einem SVA-Verteidiger zu Fall gekommen, aber Schiri Andreas Klinger war das für einen Elfer-Pfiff eindeutig zu wenig. Dann aber führte die erste Offensivaktion der Gäste nach gut drei Minuten gleich zu einem Treffer. Der flinke Marzuk Shaban dribbelte sich von links an die 16er-Linie und zog mit rechts und flach ab zum 1:0 für Palzing. Das Walpertskirchener Spiel blieb ungenau und zerfahren. Tom Simml sorgte mit der ein oder anderen Einzelaktion für etwas Betrieb vor dem Tor der Gäste. Die agierten geradliniger und gefährlicher.
Die reguläre Spielzeit der ersten Halbzeit war gerade abgelaufen, da hatte Fabian Radlmaier zum 2:0 erhöht. WSV-Keeper Deniz Erden konnte den Schuss noch an den Pfosten lenken, ehe das Leder über die Linie kullerte. Mit einem Doppelwechsel und ganz anderem Auftreten kamen die Gastgeber aus der Kabine zurück. Jetzt erlebten die 170 Zuschauer einen offenen Schlagabtausch mit einem Übergewicht an Tormöglichkeiten für den WSV. Einen Fellermeier-Schuss konnte SVA-Keeper Matea Kostic noch zur Ecke abwehren. Als im Gewühl WSV-Abwehrchef Martin Deutinger im Sechzehner der Gäste von den Beinen geholt wurde, verwandelte Luca Fellermeier vom Punkt souverän zum 1:2 in der 54. Minute. Sechs Minuten später war auch schon Gleichstand, als nach weiter Flanke Deutinger am höchsten stieg und unhaltbar einköpfte.
Palzing zeigte sich nicht groß, auch wenn Trainer Enes Mehmedovic zwischen den beiden Treffern Gelb und dann Gelb-Rot vom Schiri gesehen hatte. WSV-Schlussmann Erden hatte einige brenzlige Situationen zu bereinigen. Dennoch, die größte Möglichkeit vergab dann aus wenigen Metern Fellermeier nach Vorarbeit des eingewechselten Adrian Alexy. Als die WSV-Defensive es versäumte, entscheidend zu klären, jagte Fabian Radlmaier das Leder in der 87. Min. zum Siegtreffer ins Tor.