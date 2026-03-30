Trotz Aufholjagd: Walpertskirchen verliert gegen Palzing

Palzings Marzuk Shaban gegen Christian Käser, Paul Jäger und Noah Baumann vom SV Walpertskirchen. – Foto: Dominik Findelsberger

Wie schon in der Hinrunde wurde der SV Walpertskirchen zum Aufbaugegner des SVA Palzing, wie Trainer Josef Heilmeier nach der 2:3 (0:2)-Heimniederlage am Sonntag feststellen musste.

Der Auftakt in die Partie spielte den Gästen voll in die Karten. Zuvor hatte Christian Käser zwei gute Angriffe des WSV inszeniert. Beim zweiten war er im Zweikampf mit einem SVA-Verteidiger zu Fall gekommen, aber Schiri Andreas Klinger war das für einen Elfer-Pfiff eindeutig zu wenig. Dann aber führte die erste Offensivaktion der Gäste nach gut drei Minuten gleich zu einem Treffer. Der flinke Marzuk Shaban dribbelte sich von links an die 16er-Linie und zog mit rechts und flach ab zum 1:0 für Palzing. Das Walpertskirchener Spiel blieb ungenau und zerfahren. Tom Simml sorgte mit der ein oder anderen Einzelaktion für etwas Betrieb vor dem Tor der Gäste. Die agierten geradliniger und gefährlicher.