Trotz Aufholjagd: Bitterer Nachmittag für Arnoldsweiler

Das Teveren sich knapp durchsetzt, ist dem großen Einsatz des Siegtorschützen Claudio Kiala (blaues Trikot) zu verdanken. – Foto: Karl-Heinz Hamacher

Großartig gekämpft, aber verloren. Das war schon ein bitterer Sonntagnachmittag für den Fußball-Landesligisten Viktoria Arnoldsweiler. Der höchst abstiegsbedrohte Club verlor sein Auswärtsspiel bei Germania Teveren mit 2:3. Dabei hatten die Germanen nach 25 Spielminuten mit 2:0 geführt, und es sah so aus, als würde Arnoldsweiler mit einer „Packung“ nach Hause fahren.

Arnoldsweilers Trainer Stephan Langen räumte sodann auch ein: „Wir waren in der ersten Halbzeit den Teverenern klar unterlegen.“ Er war so fair, dass er auch zugab: „Wir haben aus der falschen Grundordnung heraus operiert. Diesen Fehler muss ich mir selbst ankreiden“, gab der Coach zu. Mit Blick auf die eigene Niederlage und die gleichzeitige Pleite des Abstiegskonkurrenten SV Helpenstein tröstete man sich bei der Viktoria. „Im Grunde ist ja nix passiert“, sah Langen nur ein „blaues“ Auge.

Bereits mit dem ersten vorgetragenen Angriff erzielte Germania Teveren vor geschätzten 50 Zuschauern das 1:0 (4. Minute). Der nach vielen Monaten aus einer Verletzung zurückgekehrte Folajoni Orolade schoss aus kurzer Distanz das 1:0. Einen besseren Einstand konnte es kaum geben. Zumal Orolade auch noch das 3:2 mit einem Schuss aus zwölf Metern Distanz in der 83. Minute perfekt machte.

Beim 2:0 (24.) für die heimischen Germanen profitierten die Gastgeber von einem verwandelten Foulelfmeter. Joao Kiala wurde von einem Viktorianer im Strafraum umgestoßen. Platziert und hart schoss Teverens Patrick Rubaszewski den Strafstoß, während Viktorias Keeper Aiman Jahic in die falsche Ecke flog.

Kurze Zeit darauf verletzte sich der Teverener Spieler Boris Perencevic am Knie, sodass er direkt ins Krankenhaus zur Behandlung gefahren werden musste. Für ihn kam Max Wickum ins Spiel (25.) .Nur zwei Minuten vor dem Seitenwechsel verkürzte Julius Lemm mit einem Flachschuss aus 15 Metern zum 1:2. In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel der Gäste durch einige Umstellungen zügiger nach vorne angelegt. Das zeigte Wirkung in der 56. Minute, als Baran Kilic das viel umjubelte 2:2 schoss.

Auch Teveren nahm jetzt mehr den Kampf an. „Eigentlich hätten wir zur Pause mindestens 4:0 führen müssen“, sagte Germanias Trainer Sebastian Wirtz. Er knüpfte daran das Versprechen: „Jetzt werden wir eben in den verbleibenden drei Spielen versuchen, eine bessere Ausbeute zu erzielen.“ So wie das der genesene Folajoni Orolade mit zwei Treffern hinkriegte.

Stephan Langen hielt sich daran fest: „Wir stehen zwar weiterhin auf einem Abstiegsplatz. Aber ich bin dennoch sehr zuversichtlich, dass wir den Klassenerhalt noch schaffen werden.“

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