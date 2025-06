Florian Schmid stürmt zurück zu seinem Heimatverein FC Deisenhofen – Foto: Sven Leifer

Trotz anderer Angebote: Der verlorene Sohn kehrt zurück Vodermeier beendet Karriere

Treffender als Thomas Werth kann man diese Personalie eigentlich gar nicht beschreiben: „Der verlorene Sohn ist zurückgekehrt“, sagt der Sportliche Leiter des FC Deisenhofen über die Verpflichtung von Florian Schmid. Der Neuzugang hatte vor seinem Engagement bei der SpVgg Unterhaching nämlich nicht nur beim FCD das Fußball spielen gelernt, er ist auch der Filius von Vereinschef Martin Schmid.

In der Winterpause der Saison 2021/22 war der heute 25-jährige Offensivspieler zur SpVgg gewechselt, für deren Erste Mannschaft er 39 Partien in der Regionalliga (5 Tore) und 25 in der 3. Liga bestritt, dazu kommen 25 Einsätze (12 Tore) bei Haching II. „Er hatte zwei, drei andere Angebote, aber es war klar, dass es Richtung Profi gehen soll oder dass er zu seinem Heimatverein zurückkehrt“, erklärt Werth. „Wir freuen uns natürlich sehr, dass er jetzt wieder blau statt rot trägt.“ Dabei ist Schmids sportliche Rolle noch nicht streng festgelegt, auch wenn er beim FCD im Herrenbereich stets im Angriff agierte, so Werth: „Unser Trainer Andreas Pummer testet in der Vorbereitung, wie er ihn am besten einsetzt. Flo hat in Unterhaching auch auf außen im Mittelfeld gespielt. Das ist ja die interessante Geschichte bei ihm, dass er vielseitig einsetzbar ist. Bei uns in der Jugend hat er auf der Sechs gespielt, Hannes Sigurdsson (Pummers Vorgänger als Coach d. Red.) hat ihn dann als Stürmer entdeckt.“

Weitere externe Zugänge wird es in Deisenhofen wohl nicht geben. „Aber sieben super ausgebildete Spieler aus unserer U19 kommen in den Herrenbereich. Wo sie dann spielen, wird man sehen“, sagt Werth. „Es gibt die Beispiele, die auf Anhieb den Sprung in die Bayernliga schaffen, wie Noah Semmler und Jakob Lippmann, aber auch Spieler wie Georg Jungkunz und Leo Edenhofer, die noch ein Jahr in der U23 für die Entwicklung gebraucht haben.“ Verlassen haben den FCD mit Kapitän Michael Vodermeier (Karriereende) und Alexander Mehring, der nach einem Jahr zum TSV Buchbach weiterzieht, zwei etablierte Bayernligaakteure (wir berichteten). Aus der zweiten Mannschaft haben sich drei Spieler verabschiedet, die auch schon ans Tor zum Bayernligakader anklopften: Matteo Lo Re geht zum TSV Grünwald, Quirin Kolb zur SG Aying/Helfendorf und Sami Benrabh zum Kirchheimer SC. Werth zeigt Verständnis für das Trio: „Lo Re hat es zwei Jahre probiert, bei uns in die Erste Mannschaft zu kommen, er war kurz dabei. Er stammt ursprünglich aus der Grünwalder Jugend, deshalb ist es ein vernünftiger Schritt dorthin in die Landesliga zu gehen. Ich hoffe, dass er viele Minuten sammeln kann. Benrabh war achtmal in der Ersten dabei, er hätte vielleicht auch ein bisschen Geduld haben können, aber der sportliche Schritt zu Kirchheim in die Landesliga ist auch gut nachvollziehbar.“ Für Kolb, der wegen eines Kreuzbandrisses lange ausfiel, sei der große Angriff auf einen Platz im Bayernligakader aus beruflichen Gründen schwierig, so Werth: „Und er wohnt in Aying fünf Minuten vom Fußballplatz weg, sein Bruder spielt dort, da ist der Wechsel auch verständlich.“