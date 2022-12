Trotz Amsdorfer Torwart-Tor: Barleben siegt zum Jahresabschluss Verbandsliga +++ FSV ringt den in Minimalbesetzung angetretenen 1. FC Romonta nieder

Bis zur 79. Minute sah es am Freitagabend danach aus, als könnte es ein kleines Märchen am Barleber Anger geben. Mit absoluter Minimalbesetzung waren die Gäste vom 1. FC Romonta Amsdorf zum Verbandsliga-Gastspiel beim FSV Barleben angetreten - und doch lagen sie in Front. Torschütze: Der etatmäßige Stammkeeper David Tretropp, der aufgrund des akuten Personalmangels als Feldspieler zum Einsatz kam.