Trotz acht Ausfällen: Garmisch kann Rosenheim-Partie nicht verlegen

Garmisch-Partenkirchen – Bis vergangenen Samstag schmerzte der Blick des 1. FC Garmisch-Partenkirchen auf die Tabelle. Zierten die Werdenfelser Fußballer doch vor dem vierten Spieltag der Landesliga Südost das Ende des Klassements. Dann folgte der 1:0-Heimerfolg über Wacker München und der daraus resultierende Sprung auf Rang zwölf. Nun möchte man meinen, Neu-Coach Markus Ansorge wäre deutlich positiver gestimmt. Doch die Personalsituation vor dem heutigen Gastspiel beim TSV 1860 Rosenheim verhagelt ihm wieder die Laune.

Jonas Poniewaz, Nicolai Bierling, Elian Schmitt, Moritz Müller, Jakob Jörg, Philippe Schulz, Robin Reiter und Christoph Lössl. Das ist nicht die heutige Aufstellung der Garmisch-Partenkirchner, sondern die vermutliche Ausfallliste. Sechs Kranke, zwei Verletzte (Reiter und Lössl). Somit bleiben lediglich 14 Mann übrig. „Sehr dezimiert“, kommentiert der Trainer trocken. Deshalb versuchte der Club, die Reise an die Mangfall zu vermeiden, das Spiel zu vertagen.

Es blieb beim Versuch. „Rosenheim will bereits deren Partie am Dienstag gegen Kastl verschieben. Und zwei Verlegungen binnen einer Woche lässt der Verband wohl nicht zu“, berichtet 1. FC-Vorstand Arne Albl. Schmeckt Ansorge natürlich nicht, der betont, dass es doch immer schöner sei, sich mit den Besten zu messen. Zugleich will er die Situation nicht unnötig „überdramatisieren“.

Zumal er noch Hoffnungen hat, dass einer der Kranken doch auflaufen kann. Einzig bei Torjäger Müller ist er sich sicher, dass er ausfallen wird. Aber wie umgehen mit Spielern, die unter der Woche von einem Virus außer Gefecht gesetzt wurden? Fit für 90 Minuten Vollgasfußball, wie ihn Ansorge bevorzugt, wird keiner des Quintetts sein. Deshalb steht dem Coach eine Gratwanderung bevor. „Vielleicht kann sich der eine oder andere quälen. Aber die Gesundheit steht an erster Stelle.“ Finale Entscheidungen wird er erst heute vor der Partie fällen.

Spielsystem bleibt unverändert

Die über das System ist bereits getroffen: Wird nicht verändert. Der Abschied von der Dreierkette und der Wechsel voriges Wochenende auf die 4-2-3-1-Formation haben sich ausgezahlt. Kassierte der 1. FC in den ersten drei Partien noch zehn Gegentore, ließ er gegen Wacker nur zwei echte Chancen zu. „Die Defensive stand gut“, beobachtete Ansorge. Zwar fehlen ihm gleich drei Mann aus der Viererkette, aber er hält am System fest, tauscht rein die Akteure auf den einzelnen Positionen aus.

Bedeutet, dass die Spieler aus der bisherigen zweiten Reihe ihre Chancen bekommen. Darunter Berke Tatlici und Moritz Schwarz. Wobei die nicht rein aufgrund der Ausfallliste in die erste Elf gespült werden. „Sie haben sich ohnehin einen Einsatz von Anfang an verdient“, betont Ansorge. Sie werden es laut Coach mit einer jungen wie neu formierten Rosenheimer Mannschaft zu tun bekommen, die schnellen Fußball spielt und über „gute Füße“ verfügt. Die sich bisher lediglich Tabellenführer Aubing zum Saisonstart geschlagen geben musste. Um Zählbares mitzunehmen, müsse laut Ansorge sein Team über sich hinauswachsen. Damit der Blick auf die Tabelle nicht nach dem Spieltag wieder ein schmerzhafter wird.