 2026-07-28T09:36:08.541Z

Allgemeines

Trotz Absturz: 1860 vermeldet 29.000 Mitglieder - mehr als je zuvor

von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser
Auf die Unterstützung seiner Anhänger kann sich der TSV 1860 weiter verlassen.
Auf die Unterstützung seiner Anhänger kann sich der TSV 1860 weiter verlassen. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Bei den Münchner Löwen ist weiterhin vieles im Unklaren. Insolvenzverwalter Dr. Max Liebig macht sich weiter ein umfassendes Bild an der Grünwalder Straße 114 - Ergebnis offen! Die Vereinsverantwortlichen um Präsident Gernot Mang sind indes weiter kräftig bemüht, für Aufbruchstimmung zu sorgen. Diesbezüglich kann der Stammverein nun erfreuliche Nachrichten präsentieren.

So haben die die Löwen am Mittwochmorgen über ihre Kanäle verkündet: "Der TSV München von 1860 e.V. zählt so viele Mitglieder wie nie zuvor. Die Marke von 29.000 Mitgliedern bedeutet den höchsten Mitgliederstand der Vereinsgeschichte. Besonders wichtig: Die Zahl ist bereits vollständig bereinigt. Sowohl die Austritte des vergangenen Jahres als auch die aktuellen Austritte sind berücksichtigt. Allein seit Anfang Juni konnten wir über 2.000 neue reguläre Mitglieder, über 60 neue Mitglieder auf Lebenszeit sowie zahlreiche Firmen- und Fanclubmitgliedschaften begrüßen. Danke für dieses starke Zeichen für unseren Verein."

Damit ist der TSV 1860 wenig überraschend der mit Abstand mitgliederstärkste Verein, der mit seiner ersten Mannschaft in der Regionalliga spielt. Mehr Mitglieder haben ingesamt nur die Profiklubs FC Bayern München, 1. FC Nürnberg und FC Augsburg.

Wie viele Mitglieder haben die übrigen Regionalligisten?*


1. FC Bayern München
Mitglieder: 432.500

2. 1. FC Nürnberg
Mitglieder: 41.550

3. FC Augsburg
Mitglieder: 30.976

4. TSV 1860 München
Mitglieder: 29.000

5. SV Wacker Burghausen
Mitglieder: 5.300

6. SpVgg Greuther Fürth
Mitglieder: 4.948

7. TSV Schwaben Augsburg
Mitglieder: ca. 3.000

8. TSV 1882 Landsberg
Mitglieder: ca. 2.000

9. TSV Buchbach
Mitglieder: ca. 1.700

10. 1. FC Schweinfurt 05
Mitglieder: ca. 1.550

11. SC Eltersdorf
Mitglieder: ca. 1.200

12. VfB Eichstätt
Mitglieder: ca. 1.100

13. SpVgg Unterhaching
Mitglieder: ca. 1.000

Ca. 800 Mitglieder:
FC Memmingen, SpVgg Bayreuth

Ca. 700 Mitglieder:
DJK Vilzing, SpVgg Ansbach

Ca. 550-600 Mitglieder:
FV Illertissen, TSV Aubstadt

*Quelle teilweise transfermarkt.de