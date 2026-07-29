Trotz Absturz: 1860 vermeldet 29.000 Mitglieder - mehr als je zuvor

So haben die die Löwen am Mittwochmorgen über ihre Kanäle verkündet: "Der TSV München von 1860 e.V. zählt so viele Mitglieder wie nie zuvor. Die Marke von 29.000 Mitgliedern bedeutet den höchsten Mitgliederstand der Vereinsgeschichte. Besonders wichtig: Die Zahl ist bereits vollständig bereinigt. Sowohl die Austritte des vergangenen Jahres als auch die aktuellen Austritte sind berücksichtigt. Allein seit Anfang Juni konnten wir über 2.000 neue reguläre Mitglieder, über 60 neue Mitglieder auf Lebenszeit sowie zahlreiche Firmen- und Fanclubmitgliedschaften begrüßen. Danke für dieses starke Zeichen für unseren Verein."



Damit ist der TSV 1860 wenig überraschend der mit Abstand mitgliederstärkste Verein, der mit seiner ersten Mannschaft in der Regionalliga spielt. Mehr Mitglieder haben ingesamt nur die Profiklubs FC Bayern München, 1. FC Nürnberg und FC Augsburg.