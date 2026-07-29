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Trotz Absturz: 1860 vermeldet 29.000 Mitglieder - mehr als je zuvor
von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser
Auf die Unterstützung seiner Anhänger kann sich der TSV 1860 weiter verlassen. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne
Bei den Münchner Löwen ist weiterhin vieles im Unklaren. Insolvenzverwalter Dr. Max Liebig macht sich weiter ein umfassendes Bild an der Grünwalder Straße 114 - Ergebnis offen! Die Vereinsverantwortlichen um Präsident Gernot Mang sind indes weiter kräftig bemüht, für Aufbruchstimmung zu sorgen. Diesbezüglich kann der Stammverein nun erfreuliche Nachrichten präsentieren.
So haben die die Löwen am Mittwochmorgen über ihre Kanäle verkündet: "Der TSV München von 1860 e.V. zählt so viele Mitglieder wie nie zuvor. Die Marke von 29.000 Mitgliedern bedeutet den höchsten Mitgliederstand der Vereinsgeschichte. Besonders wichtig: Die Zahl ist bereits vollständig bereinigt. Sowohl die Austritte des vergangenen Jahres als auch die aktuellen Austritte sind berücksichtigt. Allein seit Anfang Juni konnten wir über 2.000 neue reguläre Mitglieder, über 60 neue Mitglieder auf Lebenszeit sowie zahlreiche Firmen- und Fanclubmitgliedschaften begrüßen. Danke für dieses starke Zeichen für unseren Verein."
Damit ist der TSV 1860 wenig überraschend der mit Abstand mitgliederstärkste Verein, der mit seiner ersten Mannschaft in der Regionalliga spielt. Mehr Mitglieder haben ingesamt nur die Profiklubs FC Bayern München, 1. FC Nürnberg und FC Augsburg.
Wie viele Mitglieder haben die übrigen Regionalligisten?*
1. FC Bayern München Mitglieder: 432.500
2. 1. FC Nürnberg Mitglieder: 41.550
3. FC Augsburg Mitglieder: 30.976
4. TSV 1860 München Mitglieder: 29.000
5. SV Wacker Burghausen Mitglieder: 5.300
6. SpVgg Greuther Fürth Mitglieder: 4.948
7. TSV Schwaben Augsburg Mitglieder: ca. 3.000
8. TSV 1882 Landsberg Mitglieder: ca. 2.000
9. TSV Buchbach Mitglieder: ca. 1.700
10. 1. FC Schweinfurt 05 Mitglieder: ca. 1.550
11. SC Eltersdorf Mitglieder: ca. 1.200
12. VfB Eichstätt Mitglieder: ca. 1.100
13. SpVgg Unterhaching Mitglieder: ca. 1.000
Ca. 800 Mitglieder: FC Memmingen, SpVgg Bayreuth
Ca. 700 Mitglieder: DJK Vilzing, SpVgg Ansbach
Ca. 550-600 Mitglieder: FV Illertissen, TSV Aubstadt