Trotz Abstiegssorgen: SV Gonsenheim bindet neun Spieler

Der Blick geht nach vorne beim SV Gonseheim und seinem Trainer Luca Vanni: Schon neun Spieler aus dem aktuellen Kader sind auch über den Sommer hinaus sicher Bestandteil des Mainzer Oberligisten. – Foto: Michael Wolff

Mainz. Neun Spieler haben ihre Verträge beim SV Gonsenheim verlängert – ligaunabhängig. „So machen wir das immer“, sagt Sportvorstand Marvin Bylsma. Doch seit dem direkten Wiederaufstieg in die Oberliga 2019 war die Situation nicht mehr so brenzlig wie aktuell, wo die Abstiegszone nur noch drei Punkte entfernt ist. Für manch weiteres Kadermitglied wird der Klassenkampf auch zu einer zweimonatigen Vorstellungsrunde.

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Die Unterschriften unter ihre Verträge gesetzt haben Kapitän und Torwart Paul Simon, Abwehrspieler Nokouri Hangatta, im Mittelfeld Maurice Neukirch, Tibor Engler, Enes Coric, Justus Mildeberger und Ben Brede sowie die Stürmer Yannik Ischdonat und David Vodi. Eine erste Verlängerungsrunde mit auffallend viel Stallgeruch. Von einer „sehr guten Achse“ spricht der Sportvorstand.