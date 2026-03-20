Trotz Abstiegssorgen: SV Gonsenheim bindet neun Spieler

Mainz. Neun Spieler haben ihre Verträge beim SV Gonsenheim verlängert – ligaunabhängig. „So machen wir das immer“, sagt Sportvorstand Marvin Bylsma. Doch seit dem direkten Wiederaufstieg in die Oberliga 2019 war die Situation nicht mehr so brenzlig wie aktuell, wo die Abstiegszone nur noch drei Punkte entfernt ist. Für manch weiteres Kadermitglied wird der Klassenkampf auch zu einer zweimonatigen Vorstellungsrunde.
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Die Unterschriften unter ihre Verträge gesetzt haben Kapitän und Torwart Paul Simon, Abwehrspieler Nokouri Hangatta, im Mittelfeld Maurice Neukirch, Tibor Engler, Enes Coric, Justus Mildeberger und Ben Brede sowie die Stürmer Yannik Ischdonat und David Vodi. Eine erste Verlängerungsrunde mit auffallend viel Stallgeruch. Von einer „sehr guten Achse“ spricht der Sportvorstand.
Auf 15 bis 19 Spieler beziffert Bylsma die Anzahl aktueller Kadermitglieder, die wohl bleiben werden – nach aktuellem Planungsstand. Definitiv nicht dazu zählen wird Noah Dietze, den es mit einem Stipendium in die USA zieht. Drei Neuzugänge stehen recht konkret vor der Tür, und das wird gewiss nicht das Ende der Fahnenstange sein.
Der SVG plant, anders als vorigen Sommer, als Luca Vanni Cheftrainer Anouar Ddaou abgelöst hatte, keinen richtigen Umbruch. „Und im Vergleich zum letzten Jahr sind wir für Mitte März schon gut unterwegs“, betont Bylsma, der noch längst nicht mit allen Spielern gesprochen hat.
„Wir hätten uns gewünscht, ergebnistechnisch besser reinzustarten“, blickt der frühere Gonsenheimer Torwart auf die 0:2-Niederlagen in Karbach („nicht schlecht, aber verdient verloren“) und gegen Ludwigshafen („ein Rückschlag, das hätten wir gewinnen müssen“). „Wir erzielen gerade interessante Erkenntnisse, die wir einfließen lassen, und hinterfragen noch die ein oder andere Stelle.“
Das ist diplomatisch formuliert für: Beweist uns, dass ihr gut genug seid. Und willig genug. Gegen Ludwigshafen trafen, so Bylsma, zwei Mannschaften aufeinander, „die im Abstiegskampf stecken. Eine hat es mehr angenommen als die andere.“ Es folgte eine deutlich erhöhte Taktzahl an Gesprächen: mit der Mannschaft, mit einzelnen Spielern, in der sportlichen Führung, mit dem Trainerteam.
Die Botschaft: „Die Tugenden, die man in diesem Teil der Tabelle braucht, müssen wir jetzt in jedem Spiel an den Tag legen.“ Und zwar beginnend am Sonntag (15 Uhr) gegen den Tabellenfünften FV Engers. Die Gäste aus Neuwied sind, mit fünf Punkten Rückstand auf den Zweiten FK Pirmasens, noch immer im Aufstiegsrennen. Doch der Gegner muss in der aktuellen Gonsenheimer Lage egal sein, wie Bylsma betont.
Es sind knackige Wochen für die Gonsenheimer, denn die folgenden drei Samstage verbringen sie bei den Sportfreunden Eisbachtal, der TuS Koblenz und dem FV Eppelborn, ehe sich bis Mitte Mai Heimspiele gegen Top-Sechs-Teams und Reisen zu Nichtabstiegskonkurrenten abwechseln. Es am Ende daheim gegen Idar-Oberstein und in Auersmacher noch darauf ankommen zu lassen – dieses Nervenspiel würde man sich am Wildpark gern ersparen.
„Nach der aus diversen Gründen sehr durchwachsenen Hinrunde hatten wir gehofft, nach der Winterpause an Hebeln zu drehen“, sagt Bylsma, „das muss jetzt schneller gelingen.“ Ausdrücklich fordert der Sportvorstand eine rein an Ergebnissen orientierte Herangehensweise ein und alle Gedanken an Entwicklung hintenanzustellen.