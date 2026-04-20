Trotz Abstiegsplatz: Die Echinger Zebras schöpfen Hoffnung

Isabell Gmelch markierte den verdienten Ausgleich. – Foto: FuPa

Das 1:1 gegen den Tabellendritten gibt den Echinger Fußballerinnen Selbstvertrauen. Nun wartet das wichtige Heimspiel gegen Saaldorf.

Mit einem „Bonuszähler“ gegen den FC Langengeisling im Gepäck machen sich die Echinger Fußballerinnen bereit für die heiße Phase in der Bezirksoberliga. Dabei hätten die Zebras laut Trainer Marvin Frehe sogar mit einem Sieg liebäugeln dürfen: Seine Elf sei beim 1:1 (0:1) durchwegs die „aktivere Mannschaft“ gewesen. „Aber am Ende nehme ich lieber den Punkt als gar nichts.“ Trotzdem ist Eching auf Abstiegsplatz elf abgerutscht.

Positiv: Man habe nicht gesehen, dass der Tabellendritte dem Ligavorletzten gegenübersteht. „Wir waren sehr präsent in den Zweikämpfen, hatten immer wieder Zug nach vorne und haben teilweise richtig gut Fußball gespielt“, fasste Frehe die wohl beste erste Halbzeit seines Teams in dieser Saison zusammen. Wie so oft fehlte es allerdings an der Durchschlagskraft in der Offensive, wodurch Isabell Gmelch nur von einem missglückten Rückpass profitieren konnte. Ihr Abschluss aus spitzem Winkel wurde aber im letzten Moment von der Linie gekratzt.

Derweil näherten sich die Gäste mit zunehmender Spieldauer mehr dem Zebras-Kasten an. „Und die brauchen nicht viele Chancen“, weiß Frehe. So schaltete der FCL nach einem Ballgewinn schnell um, woraufhin Julia John nach einer Flanke auf den zweiten Pfosten den Ball nur noch zum 1:0 einschieben musste (28.).

In der zweiten Hälfte flachte die Partie etwas ab – auch wenn der Echinger Coach durchgehend das Gefühl hatte, dass auf beiden Seiten noch etwas gehen könnte. Zurecht: Durch einen langen Ball über die Abwehrreihe setzte Elisa Josephs ihre Mitspielerin Gmelch in Szene, die das Leder an der Torhüterin vorbeilegte und zum verdienten Ausgleich einnetzte (51.). Abgesehen von einer Ecke, die eine FCL-Spielerin neben den kurzen Pfosten köpfte, sowie einem Alleingang von Isabell Gmelch fehlte es jedoch an klaren Möglichkeiten.

Daher sprach Frehe letztlich von einem „gerechten Unentschieden“. „Die Mädels wissen jetzt aber, worauf es ankommt, und glauben wieder an sich.“ Somit ist er sich vor dem Heimmatch am Sonntag (15 Uhr) gegen den direkten Konkurrenten SV Saaldorf sicher: „Mit der Leistung von heute bleiben die drei Punkte in Eching.“