Trotz Abstiegsnot: Trozenko-Zusage lässt Hunderdorf jubeln

Der SV Hunderdorf steckt sportlich in einer schwierigen Phase. Das Team von Interimstrainer Peter Aitzetmüller belegt in der Kreisklasse Straubing derzeit den vorletzten Tabellenplatz und muss versuchen, den direkten Abstieg noch abzuwenden. Trotz der prekären Situation gibt es einen Lichtblick, denn für die kommende Spielzeit kann der Klub eine vielversprechende Trainerverpflichtung vermelden: Waldemar Trozenko übernimmt das Coaching beim SVH.

in seiner aktiven Zeit gehörte der 40-Jährige zu den besten Torhütern im Bezirk und hatte maßgeblichen Anteil am Höhenflug des TSV Bogen, der die Rautenstäder bis in die Bayernliga führte. Nach seinem Karrierende konnte Trozenko auch als Trainer überzeugen, coachte zunächste Nachwuchsteams der JFG Kinsachkickers, ehe er bei der SG Bogen II / Oberalteich und dem SV Ascha mit guter Arbeit überzeugen konnte. "Als wir Waldemar kontaktierten, rechneten wir uns ehrlich gesagt keine großen Chancen aus. Die Gespräche verliefen aber sehr harmonisch und dass er uns unabhängig vom Saisonausgang zugesagt hat, freut uns riesig. Einen solchen Mann zu bekommen, ist ein absoluter Glücksfall. Waldi sieht viel Potenzial in unserer Truppe, das er mit der Mannschaft gemeinsam herauskitzeln möchte", freut sich Hunderdorfs Abteilungsleiter Christopher Hanner.







Für den Rangvierten der Vorsaison geht es nun aber zunächst darum im Saisonfinish, den Sprung in die Relegation zu schaffen. "Es ist wie verhext, denn die Jungs spielen keineswegs schlecht. Uns fehlt einfach das notwendige Quäntchen Glück, das wir aber schnellstmöglich auf unsere Seite bringen müssen", sagt Hanner. Die Chance, die direkten Abstiegsränge zu verlassen, ist noch gegeben. Am vorletzten Spieltag steht das Duell beim Schlusslicht DJK-SV Leiblfing auf dem Progamm. Eine Woche später steigt das Nachbarduell beim ebenfalls akut gefährdeten SV Neukirchen-Steinburg, das womöglich zu einem echten Endspiel werden kann.