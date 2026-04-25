Trotz Abstiegskampf: Apensen holt drei Neue von der Konkurrenz

– Foto: Rolf Schmietow

Fußball-Bezirksligist TSV Apensen ist mit den Planungen für die Saison 2026/27 weit fortgeschritten: Die Schwarz-Gelben schnappen sich drei Zugänge von der Ligakonkurrenz.

Obwohl Apensen sich noch mitten im engen Abstiegskampf der Bezirksliga Lüneburg 4 befindet, bleibt der Kader in der kommenden Spielzeit zusammen. Allerdings werden Leon Megow und Fabian Schacht als Co-Trainer aufhören, sodass sich Chefcoach Marco Dierks neue Assistenten suchen muss.



Einen hat er bereits mit Marco Tobaben (VSV Hedendorf/Neukloster) gefunden, der am Soltacker als spielender Co-Trainer auflaufen wird. Darüber hinaus werden Jannik Brusberg (VSV Hedendorf/Neukloster) und Philipp Reinecke (Deinster SV) an ihre alte Wirkungsstätte zurückkehren.