Trotz Abstiegskampf: Apensen holt drei Neue von der Konkurrenz

Fußball-Bezirksligist TSV Apensen ist mit den Planungen für die Saison 2026/27 weit fortgeschritten: Die Schwarz-Gelben schnappen sich drei Zugänge von der Ligakonkurrenz.
Obwohl Apensen sich noch mitten im engen Abstiegskampf der Bezirksliga Lüneburg 4 befindet, bleibt der Kader in der kommenden Spielzeit zusammen. Allerdings werden Leon Megow und Fabian Schacht als Co-Trainer aufhören, sodass sich Chefcoach Marco Dierks neue Assistenten suchen muss.
Einen hat er bereits mit Marco Tobaben (VSV Hedendorf/Neukloster) gefunden, der am Soltacker als spielender Co-Trainer auflaufen wird. Darüber hinaus werden Jannik Brusberg (VSV Hedendorf/Neukloster) und Philipp Reinecke (Deinster SV) an ihre alte Wirkungsstätte zurückkehren.
„Die Jungs haben ligaunabhängig Lust auf das Projekt und wir haben ihnen aufgezeigt, was wir mit ihnen vorhaben“, verrät Trainer Dierks, dessen Team nur drei Zähler vor einem Abstiegsplatz steht. „Dass die halbe Liga zittern muss, habe ich so auch noch nicht erlebt. Wir sind aber sehr optimistisch, dass wir die nötigen Punkte holen werden.“
Die Kaderplanung ist damit noch nicht abgeschlossen: Der TSV befindet sich in weiteren Gesprächen, bei denen der Klassenerhalt durchaus eine wichtige Rolle spielt.