Trotz Abstiegsgefahr: Dietfurt setzt Zeichen und hält beide Trainer

Die DJK-TSV Dietfurt darf getrost als niederbayerischer Traditionsverein bezeichnet werden. Der Klub aus dem Landkreis Rottal-Inn war in seiner sportlichen Glanzzeit viele Jahre auf Bezirksebene vertreten, gehörte sogar ein paar Spielzeiten der damaligen Bezirksoberliga an. Seit 2004 sind die Weiß-Blauen zwar nur mehr auf Kreisebene vertreten, schafften es aber im vergangenen Sommer immerhin, nach siebenjähriger Abwesenheit wieder in die Kreisliga aufzusteigen. Dort haben Schmidtner, Bimesmeier & Co. aber keinen einfachen Stand und nehmen zur Winterpause den elften Rang ein, der im Endklassement den Gang in die Abstiegsrelegation bedeuten würde.

Obwohl die Situation durchaus prekär ist, sind die Verantwortlichen von ihren beiden Übungsleitern vollauf überzeugt. Spielercoach Manuel Heindl und Co-Trainer Christian Leitner mach einen ausgezeichneten Job, schafften mit ihren Schützlingen den lange ersehnten Aufstieg und auch mit der aktuellen Zwischenbilanz ist das Dietfurter Lager nicht komplett unzufrieden, da der Neuling in den vergangenen Monaten vom Verletzungspech verfolgt war. Woche für Woche fehlten Leistungsträger - Kapitän Felix Baumann erwischte es beispielsweise im Auftaktmatch beim FC Bonbruck/Bodenkirchen so schwer, dass er seither nicht mehr einsatzfähig ist.







"Wir haben mit unserem Trainerteam Manuel Heindl und Christian Leitner ligenunabhängig verlängert und gehen somit zusammen in die dritte Saison. Wir sind mit der Arbeit unserer Coaches absolut zufrieden. Eine stetige Entwicklung der Mannschaft und des ganzen Umfelds ist klar erkennbar. Dieses Jahr ist natürlich der Klassenerhalt oberstes Ziel. Für nächste Saison wollen wir uns qualitativ nochmal verstärken und werden uns entsprechend auf dem Transfermarkt umsehen", lässt Abteilungsleiter Michael Moosmeier wissen.