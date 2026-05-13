Trotz Abstieg zählt Kontinuität

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Der ESV Hönebach stellt nach dem feststehenden Abstieg aus der Gruppenliga früh die Weichen für den Neustart in der Kreisoberliga. Wie die HNA berichtete, hat Trainer Olaf Gabriel seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert.
Diese Personalie ist für den Verein mehr als nur eine formale Verlängerung. Sie bildet die Grundlage für den geplanten Neuaufbau nach einer schwierigen Gruppenliga-Saison. Denn Hönebach will den Abstieg nicht als Bruch verstanden wissen, sondern als Ausgangspunkt für einen direkten Angriff auf die Rückkehr. Dass Gabriel bleibt, sorgt dabei für Stabilität – zumal die Mannschaft unter seiner Leitung in den vergangenen Monaten offenbar zusammengewachsen ist.
Auch in der Kaderplanung setzt der ESV auf Verlässlichkeit. Wie die HNA berichtete, bleibt der Kader „zu ganz großen Teilen zusammen“. Das erklärte Moritz Kreuzberg aus der Sportlichen Leitung des Vereins. Offen ist die Planung dennoch nicht vollständig. Besonders in der Innenverteidigung sehen die Verantwortlichen noch Bedarf, auch weil Hendrik Hirschfeld nach einem erneuten Fußbruch länger ausfällt.
Der Anspruch für die kommende Saison ist in Hönebach dennoch eindeutig. Der Verein will in der Kreisoberliga nicht erst ankommen, sondern von Beginn an oben mitmischen. Die Verlängerung mit Gabriel und der Verbleib großer Teile des Kaders senden dafür ein deutliches Signal: Der ESV Hönebach plant den Abstieg nicht als Rückschritt, sondern als Zwischenstation.