Trotz Abstieg zählt Kontinuität

Diese Personalie ist für den Verein mehr als nur eine formale Verlängerung. Sie bildet die Grundlage für den geplanten Neuaufbau nach einer schwierigen Gruppenliga-Saison. Denn Hönebach will den Abstieg nicht als Bruch verstanden wissen, sondern als Ausgangspunkt für einen direkten Angriff auf die Rückkehr. Dass Gabriel bleibt, sorgt dabei für Stabilität – zumal die Mannschaft unter seiner Leitung in den vergangenen Monaten offenbar zusammengewachsen ist.

Auch in der Kaderplanung setzt der ESV auf Verlässlichkeit. Wie die HNA berichtete, bleibt der Kader „zu ganz großen Teilen zusammen“. Das erklärte Moritz Kreuzberg aus der Sportlichen Leitung des Vereins. Offen ist die Planung dennoch nicht vollständig. Besonders in der Innenverteidigung sehen die Verantwortlichen noch Bedarf, auch weil Hendrik Hirschfeld nach einem erneuten Fußbruch länger ausfällt.