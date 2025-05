Die C-Junioren des 1. FC Kleve steigen ab. – Foto: Michael Gorke

Trotz Abstieg – Umut Akpinar ist stolz Die C-Junioren des 1. FC Kleve verpassen nach einer 3:4-Niederlage in Klosterhardt die Qualifikationsrunde zur Niederrheinliga. Der SV Straelen verzichtet freiwillig auf die Teilnahme. Jugendleiter Uwe Bons nennt den Grund.

Die C-Junioren des 1. FC Kleve haben die Chance auf den Klassenerhalt in der Niederrheinliga denkbar knapp verpasst. Am Samstag kassierten die Talente vom Bresserberg eine bittere 3:4 (2:2)-Niederlage im Kellerduell bei der DJK Arminia Klosterhardt und beenden die Saison damit auf Abstiegsplatz zehn. Ein Sieg hätte in jedem Fall die Teilnahme an der Relegation bedeutet, zumal Tabellennachbar SpVg Schonnebeck parallel im Derby gegen die SGS Essen mit 2:3 das Nachsehen hatte.

Zunächst sah noch alles sehr gut aus, da Arion Mulaj die Gäste aus Kleve bereits in der zweiten Minute in Führung gebracht hatte. In der Folge ging es hin und her: Erst drehte Klosterhardt die Partie (15., 30.), dann meldeten sich die Rot-Blauen in Person von Osman Erkis (33.) und Liam Omogiate (41.) mit zwei Treffern zurück. Bis in die Schlussphase hinein war der 1. FC Kleve auf Kurs, doch zwei späte Gegentreffer (61., 67.) zogen den Gästen den Stecker.