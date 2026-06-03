Trotz Abstieg: Trainer Patrik Ribeiro Pais bleibt beim FSV Waiblingen

– Foto: Jens Körner

Der FSV Waiblingen geht mit bewährten Kräften in die kommende Landesliga-Saison. Wie der Verein bekanntgibt, hat Trainer Patrik Ribeiro Pais seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Trotz des bitteren Abstiegs aus der Verbandsliga setzt die Vereinsführung damit bewusst auf Stabilität und vertraut dem Coach, der die Entwicklung des Teams in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt hat, den anstehenden personellen Umbruch an.

Der FSV Waiblingen freut sich bekanntzugeben, dass Trainer Patrik Ribeiro Pais seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert hat. Damit setzt der Verein auch nach dem Verbandsliga-Abstieg auf Kontinuität und vertraut weiterhin auf die Arbeit des Trainers, der die Entwicklung der Mannschaft in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt hat. Mit der Vertragsverlängerung von Patrik Ribeiro Pais setzt der FSV Waiblingen in einer emotional schwierigen Phase ein wichtiges Zeichen für Stabilität. Gemeinsam soll der eingeschlagene Weg fortgesetzt und die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft geschaffen werden.

Volles Vertrauen der sportlichen Leitung in den Trainer

In der Führungsetage herrscht große Erleichterung und Zuversicht über das Verbleiben des Trainers. In einert Pressemitteilung des Vereins äußert sich Sportdirektor Sandro Palmeri im Statement wie folgt: „Wir sind sehr froh, dass Patrik seinen Vertrag verlängert hat. Er hat in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet, die Mannschaft stetig weiterentwickelt und den Verein bis zum Aufstieg in die Verbandsliga geführt. Nach dem Abstieg war für uns schnell klar, dass wir den eingeschlagenen Weg gemeinsam weitergehen wollen. Patrik steht für klare Vorstellungen, Leidenschaft und Identifikation mit dem FSV Waiblingen. Wir sind überzeugt, dass er der richtige Trainer ist, um den aktuellen Umbruch erfolgreich zu gestalten und eine schlagkräftige Mannschaft für die Zukunft aufzubauen.“

Dankbarkeit und Aufbruchstimmung an der Seitenlinie

Auch der Coach selbst verbindet mit seiner Entscheidung viel Herzblut und eine klare Vision für den Neuanfang. In der Pressemitteilung des Vereins sagt Patrik Ribeiro Pais: „Ich bin dem Verein dankbar für das Vertrauen. Nach dem Abstieg ist das alles andere als selbstverständlich. Gleichzeitig bin ich überzeugt, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben. Ich durfte die sportliche Entwicklung der Mannschaft in den vergangenen Jahren eng begleiten und weiß, was diese Mannschaft und dieser Verein leisten können. Wir haben gemeinsam den Aufstieg in die Verbandsliga erlebt und mussten zuletzt auch einen Rückschlag hinnehmen. Beides gehört zum Fußball dazu. Jetzt richtet sich der Blick nach vorne. Der von Verein und Trainerteam gemeinsam eingeleitete Umbruch bietet uns die Chance, wieder stärker an die Dinge anzuknüpfen, die uns im Aufstiegsjahr stark gemacht haben. Dazu gehören eine klare Handschrift, eine erkennbare Spielidee und die Identität, die uns damals ausgezeichnet hat. Gleichzeitig bietet uns dieser Umbruch die Chance, nachhaltig etwas aufzubauen. Ich bin überzeugt, dass wir mit diesem Weg und der Qualität im Kader eine erfolgreiche Mannschaft formen können.“