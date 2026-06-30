Trotz Abstieg: SC Oberweikertshofen blickt zuversichtlich in die Zukunft

Der SC Oberweikertshofen steht finanziell gesund da. Präsident Wilhelm Menke widersprach damit Gerüchten, der Verein sei pleite.
Oberweikertshofen – Neuwahlen und Ehrungen standen bei der Jahreshauptversammlung des SC Oberweikertshofen in der Waldgaststätte im Mittelpunkt. SCO-Präsident Wilhelm Menke wurde ohne Gegenstimme von den 60 anwesenden Mitgliedern für weitere zwei Jahre in seinem Amt bestätigt. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Nicht mehr angetreten sind nach 20 Jahren neben Vize-Präsident Robert Scheidler auch Schatzmeisterin Cornelia Kraut-Heiß. Für Scheidler rückte Andreas Klausnitzer auf den Vize-Präsidenten-Stuhl nach, und für Kraut-Heiß wurde Renate Albrecht ebenfalls einstimmig zur neuen Schatzmeisterin gewählt.
Als „Herzstück“ des Vereins bezeichnete Menke die Waldgaststätte in seinem Bericht. Deshalb habe die Kündigung des Pächterehepaares Dunja und Josip Peterman im Oktober vergangenen Jahres den Verein anfangs schwer getroffen. Doch zum Glück habe man mit Harjinder und Kuljit Singh aus Erdweg schnell neue Wirtsleute gefunden, die pünktlich zum Rückrundenstart der Fußballer Mitte März die Waldgaststätte wieder eröffneten. Stolz berichtete Menke auch von dem erfolgreichen Antrag des Vereins auf Förderung für Klimaschutzprojekte durch die UEFA. Dem SCO wurde eine fünfstellige Summe für die Installation einer Photovoltaikanlage zugesagt.
Finanziell steht der SCO gesund da, informierte Menke die Mitglieder, als er den Geschäftsbericht für die nicht anwesende Schatzmeisterin abgab. Ende des Jahres 2024 betrug der Kassenstand 66.000 Euro, Ende 2025 gar 73.000 Euro. „Der Verein steht grundsätzlich gesund da“, schloss Menke den Kassenbericht. „Wir gehen zuversichtlich in die Zukunft“, widersprach er nachdrücklich allen Gerüchten, der Verein sei pleite.
Auch in die neue Saison geht der SCO mit drei Herren-Mannschaften in den Spielbetrieb, berichtete Fußballvorstand Martin Steininger. Großes Lob sprach Steininger dem scheidenden Trainer der 3. Mannschaft, Florian Kiser, aus. Er habe sechs Jahre lang die Mannschaft als einzige „Dritte“ erfolgreich in der A-Klasse gehalten.
Ein wenig emotional wurde es, als Steininger den nach drei Jahren zum SV Günding scheidenden Kreisliga-Coach Daniel Stapfer verabschiedete. Mit dem neunten Platz schaffte Stapfer mit der Mannschaft den direkten Klassenerhalt. „Du hast dich nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz toll engagiert“, so Steininger, und überreichte ihm zur Erinnerung eine Fotocollage. Nach insgesamt zehn Jahren in der Landesliga müsse man den bitteren Weg in die Bezirksliga gehen, kam Steininger auf die 1. Mannschaft zu sprechen.
„Leider haben wir 13 Spieler verloren. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen, wir werden es packen“, meinte Steininger. Man habe elf neue Spieler und die Planungen seien noch nicht abgeschlossen. „Unser Credo bleibt, dass wir junge, talentierte Spieler aus der Region holen. Ab sofort wird es keine ausrangierten Stars beim SCO mehr geben, die sich nicht mit dem Verein identifizieren“, gab Steininger die neue Strategie des Vereins aus.
Aufgrund ihrer großen Verdienste ernannte der Verein Manfred Saiko und Lorenz Strohmayer zu Ehrenmitgliedern. Für 50-jährige Treue zum SCO wurden Clemens Gschwandtner, Josef Kopp, Joachim Thurner und Konrad Zacherl mit einer Urkunde und einer Anstecknadel geehrt. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Daniela Huber, Lea Dziumbla, Maria Eberl, Sophia Eberl, Knut Fenske, Gabriele und Stefan Kammerloher, Sonja Mayr, Sabrina Pfister und Corinna Wolf ausgezeichnet.