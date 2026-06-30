Trotz Abstieg: SC Oberweikertshofen blickt zuversichtlich in die Zukunft Jahreshauptversammlung von Dieter Metzler · Heute, 09:34 Uhr · 0 Leser

Die neue Vorstandschaft für die nächsten zwei Jahre (v. li.): Wilhelm Menke (Präsident), Oliver Keitel (Jugendleiter), Stefan Strohmayer (erweitertes Vorstandsmitglied), Renate Albrecht (Schatzmeisterin), Lorenz Binn (erweitertes Vorstandsmitglied), Melanie Weindl (Schriftführerin), Axel Jäger (erweitertes Vorstandsmitglied) und Fußballvorstand Martin Steininger. Es fehlen: Andreas Klausnitzer (Vize-Präsident), Florian Dimmelmeier (3. Vorstand). – Foto: Dieter Metzler

Der SC Oberweikertshofen steht finanziell gesund da. Präsident Wilhelm Menke widersprach damit Gerüchten, der Verein sei pleite.

Oberweikertshofen – Neuwahlen und Ehrungen standen bei der Jahreshauptversammlung des SC Oberweikertshofen in der Waldgaststätte im Mittelpunkt. SCO-Präsident Wilhelm Menke wurde ohne Gegenstimme von den 60 anwesenden Mitgliedern für weitere zwei Jahre in seinem Amt bestätigt. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Nicht mehr angetreten sind nach 20 Jahren neben Vize-Präsident Robert Scheidler auch Schatzmeisterin Cornelia Kraut-Heiß. Für Scheidler rückte Andreas Klausnitzer auf den Vize-Präsidenten-Stuhl nach, und für Kraut-Heiß wurde Renate Albrecht ebenfalls einstimmig zur neuen Schatzmeisterin gewählt. Als „Herzstück“ des Vereins bezeichnete Menke die Waldgaststätte in seinem Bericht. Deshalb habe die Kündigung des Pächterehepaares Dunja und Josip Peterman im Oktober vergangenen Jahres den Verein anfangs schwer getroffen. Doch zum Glück habe man mit Harjinder und Kuljit Singh aus Erdweg schnell neue Wirtsleute gefunden, die pünktlich zum Rückrundenstart der Fußballer Mitte März die Waldgaststätte wieder eröffneten. Stolz berichtete Menke auch von dem erfolgreichen Antrag des Vereins auf Förderung für Klimaschutzprojekte durch die UEFA. Dem SCO wurde eine fünfstellige Summe für die Installation einer Photovoltaikanlage zugesagt.

SC Oberweikertshofen steht trotz Abstieg finanziell gut da und geht zuversichtlich in die Zukunft Finanziell steht der SCO gesund da, informierte Menke die Mitglieder, als er den Geschäftsbericht für die nicht anwesende Schatzmeisterin abgab. Ende des Jahres 2024 betrug der Kassenstand 66.000 Euro, Ende 2025 gar 73.000 Euro. „Der Verein steht grundsätzlich gesund da“, schloss Menke den Kassenbericht. „Wir gehen zuversichtlich in die Zukunft“, widersprach er nachdrücklich allen Gerüchten, der Verein sei pleite. Auch in die neue Saison geht der SCO mit drei Herren-Mannschaften in den Spielbetrieb, berichtete Fußballvorstand Martin Steininger. Großes Lob sprach Steininger dem scheidenden Trainer der 3. Mannschaft, Florian Kiser, aus. Er habe sechs Jahre lang die Mannschaft als einzige „Dritte“ erfolgreich in der A-Klasse gehalten.

Nurungern ließ Fußballvorstand Martin Steininger (li.) den Trainer derKreisliga-Elf, Daniel Stapfer,inRichtung SV Günding ziehen. – Foto: Metzler