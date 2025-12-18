Trotz Abstand: in Sachen Aufstieg ist nichts entschieden

Dass Beggen lange verlustpunktfrei ganz oben in der Tabelle stehen würde, hatte man an der Dunant-Straße selber nicht erwartet. Gegen Ende der Hinrunde stotterte der Motor zwar etwas, dennoch steht der Absteiger ganz oben. Fleiß und Moral lagen diesem bisherigen Erfolg zugrunde, diese müssen auch nach den Winter passen, will man seinen Spitzenplatz verteidigen. Paroli bot stets Norden 02, das eine quasi identische Bilanz wie der FC Avenir als Tabellenzweiter aufzuweisen hat. Nach einer komplizierten Vorsaison wollte man sich im oberen Tabellenmittelfeld stabilisieren. Auf halber Strecke ist dieses Ziel bisher mehr als erreicht worden. Schieren führte unter dem neu verpflichteten Trainer Bruno Alves die Arbeit dessen Vorgängers in Ruhe fort und lieferte wie zu erwarten eine gute Hinrunde ab. Lediglich Niederlagen gegen die beiden Topteams zeigten, woran es eventuell noch fehlt. Schieren wird aber im Rennen um die oberen Ränge bleiben.

Mit einem starken Kader aufgestiegen setzte sich Lintgen nicht ganz unerwartet auf Anhieb im oberen Tabellendrittel fest. Nach drei Unentschieden zum Abschluss der Hinrunde sind die Aufstiegsränge zwar 8 Punkte entfernt, doch insgesamt aber auch aufgrund einer erlebten außersportlichen tragischen Situation zeigte sich Trainer Lickes Anfang Dezember mit dem bislang Erreichten zufrieden: „Wir haben über unseren Erwartungen gespielt.“ Von vielen wurde Mertzig Anfang der Saison als Kandidat auf den Aufstieg gehandelt. Die abgelieferten Ergebnisse entsprachen lange diesem Anspruch, doch mit nur 3 Punkten aus den letzten vier Partien vor der Winterpause musste man den Kontakt zu den Top 2 ebenfalls vorläufig abreißen lassen. Dennoch dürfte in der Rückrunde mit dem FC Sporting zu rechnen sein. Dass Diekirch das Trio von Teams mit 28 Punkten komplettiert, spiegelt vor der Saisonhalbzeit das Leistungsvermögen der Young Boys nicht vollends wider. Man wurde das Gefühl nicht los, dass das vorhandene Potenzial noch nicht voll ausgeschöpft wurde.

Kehlen verpatzte den Auftakt der Saison und erst ein Trainerwechsel brachte die Wende und bessere Ergebnisse. Das Ziel, oben mitzuspielen ist deswegen aber beinahe schon außer Reichweite. Gelingt es einem im zweiten Saisonabschnitt sein volles Potenzial abzurufen und Konstanz in die Ergebnisse zu bekommen, ist eine Außenseiterrolle im Aufstiegsrennen vielleicht noch drin. Dieselbe Lage kann man quasi per „copy-paste“ auf Useldingen anwenden, auch wenn man dort an Trainer Patrick Grettnich festhielt. Das Potenzial ist vorhanden. „Wir haben im Laufe der Hinrunde nicht die nötige Konstanz in unseren Leistungen gehabt“ erklärte Ex-Nationalspieler Kevin Malget FuPa gegenüber am 4.Dezember. Koerich befand sich trotz kämpferischer Leistungen lange nur knapp über dem Strich, konnte aber kurz vor Ende der Hinrunde zwei wichtige Siege verbuchen und so einen wichtigen Schritt weg von der Gefahrenzone machen. Darauf sollte man aufbauen.

Die junge Medernacher Mannschaft begann die laufende Spielzeit im Prinzip gut, doch nach und nach schlichen sich immer stärker werdende Ergebnisschwankungen als auch zumindest unglückliche Schiedsrichterentscheidungen ein, die zur Folge hatten, dass man seit dem 12.November kein Spiel mehr gewinnen konnte. Dabei muss erwähnt werden, dass die letzten drei Partien allesamt gegen Mannschaften aus den Top 6 gespielt wurden, gegen Lintgen bekam man immerhin einen Punkt. Aufsteiger Fels brauchte die halbe Hinrunde, um sich in der neuen Liga zurecht zu finden. Mit der Verpflichtung von Augusto Martins als neuen Trainer wurde es besser und man holte 12 der aktuell 17 Punkte. Gilsdorf kommt wie eine Diva daher: man ist zu allem fähig, Punkte brachte dies aber nicht genug. In einigen Spielen brachte man Aufstiegskandidaten ans Zweifeln oder besiegte sie sogar, nur um dann gegen direkte Konkurrenten zu verlieren. Dies bedarf Verbesserungen nach dem Winter, da man ansonsten trotz offensichtlich größerem Potenzial weiter gegen den Abstieg spielen muss.

Hosingen hinkt einmal mehr den Ansprüchen hinterher. Trotz gut verstärktem Kader mit z.B. Ex-Nationaltorhüter Ralph Schon oder auch mit dem bereits vor einem Jahr verpflichtenten ehemaligen Wiltzer Torjäger Jack Mmaee kam man nie richtig in der Saison 25/26, was schließlich den Rücktritt von Trainer Pattison zur Folge hatte. Da bei Redaktionsschluss noch kein Nachfolger präsentiert worden war, fällt es schwer, eine Einschätzung für die Rückrunde abzugeben. In Bastendorf war man sich nach einem im Sommer vollzogenen Umbruch bewusst, dass es eine unbequeme Saison werden könnte. Als sich dann noch eine Verletzungsmisere einstellte und wichtige Akteure lange ausfielen oder auch noch ausfallen, wurde es sehr schwierig. Immerhin gelang es einem, sich mit zwei Siegen in Serie in die Winterpause zu verabschieden, was für die Moral sehr wichtig gewesen sein durfte.

Die Alliance Äischdall machte vor der Saison ebenfalls einen Schnitt, der aber genau wie in Bastendorf noch keine positive Note annahm. Nur zwei Siege stehen nach fünfzehn Partien zu Buche. Kürzlich gab man die Trennung von Trainer Monteiro bekannt. Neuling Wintger konnte nie richtig Fuß fassen und stand lange abgeschlagen mit 0 Punkten am Tabellenende. Dass die Mannschaft lebt, zeigte sie ausgerechnet in den zwei letzten Spielen vor dem Winter, als man seine zwei einzigen Zähler sammeln konnte und damit sogar noch Chancen auf die Abstiegsrelegation hat!