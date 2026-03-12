Trotz Abschlussschwäche: Neuried glaubt fest an den Klassenerhalt

Madeleine Kreisel gehört mit zwei Saisontoren derzeit zu den erfolgreichsten Torschützinnen des TSV Neuried. Mehr Tore zu schießen hat sich die Mannschaft für die verbleibende Spielzeit zum Ziel gesetzt. – Foto: Dagmar Rutt

Ernst wird es für die Neuriederinnen somit erst am kommenden Samstag, mit einem Auswärtsspiel beim SC Huglfing. „Das kann gerne so laufen wie das Hinspiel“, sagt Oberst lachend. Damals waren die Grün-Weißen mit einem überraschenden 2:1-Sieg gegen den Vorjahreszweiten in die Saison gestartet. Den Schwung aus dem Auftakterfolg konnten sie allerdings nicht mitnehmen. In der Folge holte das Team von Trainer Robin Obster nur noch vier weitere Punkte. Mit lediglich sieben Zählern ist Neuried nach neun Spielen aktuell Drittletzter und damit weit von dem eigentlich anvisierten Platz im oberen Tabellendrittel entfernt.

Neuried – Mit etwas Verspätung starten die Bezirksliga-Fußballerinnen des TSV Neuried in die restliche Saison. Das ursprünglich bereits für das vergangene Wochenende geplante Duell bei Schlusslicht SG Otterfing /Sachsenkam wurde von den Gastgeberinnen wegen Unbespielbarkeit des Rasens abgesagt (wir berichteten). „Schade, wir hätten gerne gespielt. Da es ja sowieso das Hinspiel gewesen wäre, hatten wir angeboten, das Heimrecht zu tauschen und dann im Sommer bei ihnen zu spielen, aber das haben sie abgelehnt“, berichtet Neurieds Mannschaftssprecherin Stefanie Oberst. So wird die bereits im vergangenen Jahr einmal ausgefallene Partie wohl entweder am spielfreien Osterwochenende oder an einem Termin unter der Woche nachgeholt werden müssen.

Neuriederinnen wollen noch im gesicherten Mittelfeld landen – keine Angst vor dem Abstieg

Das Hauptproblem liegt auf der Hand: Die Mannschaft schießt einfach zu wenige Tore, im Schnitt nur eines pro Partie. „Wir sind in 80 Prozent der Spiele die bessere Mannschaft, aber nutzen unsere Überlegenheit zu selten aus“, sagt Oberst. Daher habe der Trainer in der Vorbereitung viel Wert darauf gelegt, dieses Manko zu verbessern, hat sowohl an den Torschüssen selbst als auch am Kreieren von Abschlusssituationen gearbeitet.

Unter Wettkampfbedingungen testen konnte Neuried dies nur in einem Vorbereitungsspiel, zwei weitere geplante Tests fielen dem Wintereinbruch sowie einer Krankheitswelle im Neurieder Team zum Opfer. Bei der Generalprobe gegen den Kreisligisten TSV Eintracht Karlsfeld vor knapp zwei Wochen klappte es dann aber mit dem Toreschießen schon ganz gut. Die Neuriederinnen setzten sich dank eines Doppelpacks von Elisabeth Baier und weiteren Treffern von Arlina Krenzi und Cäcilia Detsch mit 4:3 durch.

Für die Restsaison haben sich die Spielerinnen vorgenommen, in der Tabelle einige Plätze nach oben zu klettern, um am Ende im gesicherten Mittelfeld zu landen. Dafür wollen sie neben dem Toreschießen auch ihre defensive Stabilität verbessern und gerade in den Duellen gegen direkte Konkurrenten punkten. Vor einem möglichen Abstieg macht sich Oberst trotz nur vier Punkten Vorsprung auf den einzigen Abstiegsplatz keine Sorgen. Sie sagt selbstbewusst: „Dafür sind wir zu gut.“