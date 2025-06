Trotz Abgangswelle: Bezirksliga-Absteiger Neuried lässt mit Transfers aufhorchen

Alle Bemühungen waren vergebens. Die erste Mannschaft des TSV Neuried verliert Benedikt Nowack. Der ehemalige Kapitän der Fußballer von der Parkstraße spielt zukünftig für den Bezirksligisten SV Untermenzing. Mit ihm wechseln auch Stürmer Roman Kriebel und dessen Bruder Julien Kriebel in den westlichen Münchener Stadtteil. Beim SVU spielen damit inzwischen schon sechs ehemalige Neurieder. Denn mit Paul Greger, Lasse Wippert und Maximilian Kriebel liefen bereits in der vergangenen Saison drei Spieler, die zuvor in Neuried aktiv gewesen waren, für die Münchner auf, die künftig in der Bezirksliga Süd antreten, die der TSV Neuried als Absteiger in die Kreisliga in diesem Sommer verlassen musste.

„Das ist sehr schade“, klagt TSV-Coach Thomas Hiechinger, „denn wir sind gerade dabei, etwas aufzubauen. Das wird natürlich durch so etwas torpediert“. Er ist in diesen Wochen damit beschäftigt, den Kader der Grün-Weißen reif für den Wiederaufstieg zu machen. Kurz vor Beginn der Saisonvorbereitung am kommenden Montag kann Hiechinger aber auch gute Nachrichten vermelden. Mit Marko Ralic, Patrick Nothhaft und Dragan Radojevic konnten die Neurieder aber auch bereits drei für die Kreisliga sehr hochkarätige Spieler für sich gewinnen.