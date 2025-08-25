Moosinning kann den Schwung vom Sieg unter der Woche nicht mitnehmen und verliert gegen dezimierte Rohrbacher. – Foto: Johannes Traub

Trotz 80 Minuten Überzahl – Moosinning verliert in Rohrbach Enttäuschende Vorstellung der Gäste

Der FC Moosinning musste sich am Sonntagnachmittag beim TSV Rohrbach 1:2 (1:2) geschlagen geben. Trotz langer Überzahl konnte die enttäuschende Ball-Elf das Spiel nicht mehr drehen.

Moosinning – Die Partie begann denkbar schlecht für den FCM. Nach nur 30 Sekunden musste Torwart Aaron Siegl den Ball schon aus dem Tor holen. Eine Flanke von der rechten Seite nahm Rohrbachs Jonas Prawda aus der Luft. Nachdem der Ball noch einmal aufgesprungen war, schlug er in der Torecke ein. Nur zwei Minuten später bewahrte Siegl den FCM vor einem höheren Rückstand. Nach einem Kopfball von Philipp Federl landete das Leder bei Niklas Schabenberger, aber Moosinnings Schlussmann reagierte glänzend. In der 9. Minute stand dann der Schiedsrichter im Mittelpunkt. David Kamm war auf und davon und nur durch ein Foulspiel zu bremsen.

Rohrbach übernimmt in Unterzahl die Führung Da Gabriel Niedermeir der letzte Mann gewesen war, erhielt er die rote Karte. Es kam noch besser für den FCM, denn den fälligen Freistoß versenkte Mateus Hones im Winkel. Die Gelb-Schwarzen verpassten es aber, diesen Schwung mitzunehmen. Es kam ganz anders. Denn nach einem Freistoß stieg der Rohrbacher Kai Suzuki am höchsten und brachte seine Farben erneut in Front (27.).