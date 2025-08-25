Trotz 80 Minuten Überzahl – Moosinning verliert in Rohrbach

Der FC Moosinning musste sich am Sonntagnachmittag beim TSV Rohrbach 1:2 (1:2) geschlagen geben. Trotz langer Überzahl konnte die enttäuschende Ball-Elf das Spiel nicht mehr drehen.
Moosinning – Die Partie begann denkbar schlecht für den FCM. Nach nur 30 Sekunden musste Torwart Aaron Siegl den Ball schon aus dem Tor holen. Eine Flanke von der rechten Seite nahm Rohrbachs Jonas Prawda aus der Luft. Nachdem der Ball noch einmal aufgesprungen war, schlug er in der Torecke ein.
Nur zwei Minuten später bewahrte Siegl den FCM vor einem höheren Rückstand. Nach einem Kopfball von Philipp Federl landete das Leder bei Niklas Schabenberger, aber Moosinnings Schlussmann reagierte glänzend. In der 9. Minute stand dann der Schiedsrichter im Mittelpunkt. David Kamm war auf und davon und nur durch ein Foulspiel zu bremsen.
Da Gabriel Niedermeir der letzte Mann gewesen war, erhielt er die rote Karte. Es kam noch besser für den FCM, denn den fälligen Freistoß versenkte Mateus Hones im Winkel. Die Gelb-Schwarzen verpassten es aber, diesen Schwung mitzunehmen. Es kam ganz anders. Denn nach einem Freistoß stieg der Rohrbacher Kai Suzuki am höchsten und brachte seine Farben erneut in Front (27.).
Moosinninger Torgefahr in Überzahl? Die hielt sich stark in Grenzen. Zu notieren waren lediglich ein Freistoß von Stefan Haas und eine Einzelaktion von Maxi Siebald, dessen Abschluss über den Querbalken flog. Wer in der zweiten Halbzeit Moosinninger Angriffsfußball erwartet hatte, musste sich bis zur 72. Minute gedulden. Bis dahin kam äußerst wenig von der Ball-Elf. Eine Freistoßflanke von Max Siebald köpfte Fabi Ulitzka knapp daneben.
Die wohl beste Chance hatte der FCM in der 80. Minute. Erst scheiterte Hones am Rohrbacher Keeper. Der Nachschuss landete auf dem Schlappen von Stefan Haas. Seinen Abschluss grätschte Enes Mete von der Linie. Außerdem hatte Monty Mendama kein Glück, als er eine Siebald-Hereingabe direkt nahm, aber am Torwart scheiterte.
Schlussmann Marco Ziegelmeier konnte auch von David Kamm nicht überwunden werden. Maxi Voelke hatte Kamm bedient, dessen Schuss aber zu weniger Power hatte. Mehr konnten die Gäste aus Moosinning dann auch nicht mehr bieten, und so war die bereits dritte Niederlage in der laufenden Saison besiegelt.