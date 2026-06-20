Trotz 7:1: Ammerthal startet schleppend – Neuzugänge knipsen für BSC

Ammerthals prominentester Neuzugang Lucas Markert (links) erzielte die ersten zwei DJK-Tore in der Spielzeit 26/27. – Foto: Jonas Löffler

Der Testspiel-Reigen nimmt Fahrt auf! Am Freitagabend eröffneten einige Mannschaften das erste große Testspiel-Wochenende in der Oberpfalz. Bayernligist DJK Ammerthal traf zwar sieben Mal, ließ fußballerisch aber Luft nach oben. Gleiches galt für Landesliga-Rückkehrer FC Amberg, der sich mit einem torlosen Remis begnügen musste. Nehmerqualitäten bewiesen indes die beiden Bezirksliga-Aufsteiger SV Raigering und SC Regensburg. So liefen die Matches mit Beteiligung höherklassiger Teams:



Erfolgreicher Test-Aufgalopp für den Bayernliga-Rückkehrer aus Ammerthal! Beim fränkischen Kreisklassisten gewann das Rösl-Ensemble standesgemäß. Lucas Markert, einer von 13 Neuzugängen, erzielte die ersten beiden DJK-Tore. Kurz nach dem Seitentausch schlug die Stunde von Tim Baierlein. Der Youngster schnürte binnen fünf Minuten einen lupenreinen Hattrick. Das Fazit von Trainer Tobias Rösl fiel gemischt aus: „Ein schleppender Aufgalopp. Es ist aber alles im Rahmen, nach harten Trainingstagen und im ersten Spiel mit neuen Formationen. Dennoch hätten wir uns ein bisschen mehr Spielaktionen und Geschwindigkeit gewünscht, dann wäre das Spiel wahrscheinlich höher ausgegangen. Alles gut.“ Bereits am Sonntag testen die Ammerthaler schon wieder, gegen den SC Luhe-Wildenau dürften sie deutlich mehr gefordert werden.







Ordentlich Bewegung gab es diesen Sommer auch im Kader des FC Amberg. Der Traditionsklub hat sich ordentlich verstärkt für die Landesliga. Von den insgesamt 14 neuen Gesichtern konnte sich im ersten Testspiel noch niemand in die Torschützenliste eintragen. Und auch von der restlichen Mannschaft nicht. Gegen den mittelfränkischen Bezirksligisten 1. FC Schnaittach reichte es nur zu einem torlosen Remis. Und das, obwohl der FCA die komplette Halbzeit in Überzahl agierte. Wegen einer Tätlichkeit hatte der Gegner mit dem Pausenpfiff Glatt-Rot gesehen. Insgesamt war's ein träger Kick bei heißen Temperaturen. Die Quintessenz: Vor dem Trainerteam Zitzmann/Lieder/Graf liegt noch viel Arbeit bis zum Ligastart.







Den direkten Wiederaufstieg gepackt, will der SC Regensburg in der Bezirksliga eine gute Rolle spielen und bestenfalls mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben. Im ersten Vorbereitungsmatch gab es im Bayerischen Wald einen knappen Sieg. Neu-Coach Stefan Michalka sah, wie seine Truppe Moral bewies und zwei Rückstände wettmachte. In der Schlussphase erzielte Luis Sarisakal den Siegtreffer gegen den heimischen Kreisligisten.







Auch der SV Raigering ist zurück in der Bezirksliga, und auch er bewies im ersten Test Nehmerqualitäten. Die Mannen von Trainer Martin Kratzer gerieten zu Gast bei der klassentieferen DJK Dürnsricht mit 0:2 in Rückstand. Hintenraus nahmen die Panduren nochmal den Kopf hoch und drehten die Partie mit drei Toren in den letzten 20 Spielminuten.













Erfolgreich gestartet ist der BSC. Es war ein richtig ordentlicher Auftakt in die Vorbereitung auf die zweite Bezirksliga-Spielzeit der Vereinsgeschichte. Spielentscheidend war ein Doppelschlag Mitte der ersten Halbzeit. Innerhalb von 90 Minuten stellten zwei Neuzugänge auf 2:0 für die Regensburger. Maximilian Eckert und Florian Schlegel erzielten ihr jeweils erstes Tor im BSC-Trikot. Und sorgten letztlich für den Sieg beim niederbayerischen Bezirksligisten.