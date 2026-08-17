Trotz 7:0: Zechmann nicht mehr Trainer bei OVI-Teunz Der Kreisligist und sein Übungsleiter gehen nach gut drei Jahren getrennte Wege von Florian Würthele · Heute, 08:08 Uhr · 0 Leser

Christian Zechmann gibt ab sofort nicht mehr den Ton an beim FC OVI-Teunz. – Foto: Günter Uschold

Der Zeitpunkt mag im ersten Moment überraschend wirken: Trotz des gestrigen 7:0-Heimsieges in der Kreisliga West gegen Schlusslicht SV Erzhäuser-Windmais, haben sich der FC OVI-Teunz und sein Trainer Christian Zechmann gemeinsam dazu entschlossen, ab sofort getrennte Wege zu gehen. Vor dem Spiel teilte Zechmann den Spielern in der Kabine mit, dass es sein letztes Match an der Seitenlinie sein werde. Der 42-jährige, ehemalige Klasse-Torjäger stand seit Sommer 2023 auf der Kommandobrücke des Fusionsvereins. Weshalb es nun in dieser Frühphase der Saison zur Trennung kam, erklärt der Jetzt-Ex-Coach gegenüber FuPa.

„Nach der Niederlage vor einer Woche in Trisching ist das so ein bisschen ins Rollen gekommen“, berichtet Zechmann. Der Saisonstart verlief mit zwei Punkten aus den ersten vier Spielen nicht wie erhofft. Allerdings hatten die Ergebnisse schon während der zurückliegenden Frühjahrsrunde nicht mehr gestimmt. So führt der Schwarzenfelder aus: „Die Abteilungsleitung und ich haben uns zusammengesetzt und das ganze Jahr 2026 Revue passieren lassen. Da muss man ganz klar sagen: Fußball ist ein Ergebnissport, und die Ergebnisse haben über das ganze Jahr nicht gestimmt. Wir haben uns über die Woche offen und ehrlich ausgetauscht. Vor dem Spiel gegen Erzhäuser-Windmais ist die Entscheidung gefallen, dass wir die Zusammenarbeit beenden.“



Der gestrige Kantersieg gegen Aufsteiger Erzhäuser konnte an diesem Entschluss letztlich auch nicht mehr rütteln. „Es mag sich für den ein oder anderen komisch anhören, dass der Zeitpunkt jetzt ist, nach einem 7:0-Sieg. Aber man darf sich auch nicht blenden lassen von dem Spiel gegen einen schwachen Gegner. Wir wollten für die Jungs mit Blick auf die kommenden Wochen einen neuen Impuls setzen. Die Zeit der Ausreden ist vorbei. Die Spieler stehen jetzt in der Pflicht“, so Zechmann, der abschließend nochmal betont wissen will: „Es war eine beidseitige Trennung und es nie irgendetwas vorgefallen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren absolut offen und ehrlich.“





Die Verantwortlichen des FC OVI-Teunz um Abteilungsleiter Artur Kerbel bekräftigen gegenüber den Oberpfalz Medien ebenfalls, dass keinerlei böses Blut fließe. „Wir glauben einfach, dass die Mannschaft einen neuen Impuls braucht.“ Dem Trainer ist man sehr dankbar für das Geleistete in den letzten gut drei Jahren; Zechmann habe zuletzt viele andere Tätigkeiten abseits des reinen Trainergeschäfts mit übernommen, merkt Kerbel an. Wie sich die Trainerlösung beim Kreisligisten darstellt, ist noch offen.



Wie es mit ihm selbst weitergeht, hält sich Christian Zechmann offen: „Fußball ist schon immer sehr wichtig für mich. Wenn etwas Passendes kommt, werde ich natürlich auch wieder als Trainer arbeiten. Wann das ist – ob in naher Zukunft oder vielleicht auch erst zur neuen Saison –, wird sich zeigen.“ Der 42-Jährige verrät: „Was für mich auch sehr reizbar wäre, wäre eine Co-Trainer-Stelle in einem höherklassigen Verein, um mich da weiterzuentwickeln und weiterzulernen und mal nicht in der ersten Linie zu stehen. Das finde ich sehr spannend. Die Zukunft wird es zeigen.“



