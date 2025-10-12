Trotz 70 Minuten Unterzahl: Nördlinger Negativserie endet

Sechs Spiele lang hatte der TSV Nördlingen auf einen Sieg in der Bayernliga Süd nicht mehr gewonnen, gegen den TSV Kottern platzte der Knoten. Obwohl die Rieser frühzeitig dezimiert waren, setzten sie sich mit 2:1 durch. Deutlich leichter kommt der FC Pipinsried zu einem Dreier, denn der Gegner Türkgücü München war vorläufig aus dem Bayerischen Landes-Sportverband ausgeschlossen worden und durfte deshalb nicht antreten.
Das hat es in der Bayernliga noch nie gegeben. Kein Spielermangel oder ein unbespielbarer Platz führten zur Absage, sondern die Sperre für einen ganzen Verein. Türkgücü München ist derzeit vom BLSV ausgeschlossen, damit besteht für die Kicker weder Versicherungsschutz noch ein Spielrecht im BFV. Bis ein Ausschluss erfolgt, werden einem Verein im Vorfeld mehrere Fristen gestellt, um Versäumnisse zu beheben. Die haben die Münchner allesamt verstreichen lassen. Was zur Folge hat, dass die Partie beim FC Pipinsried auch nicht neu angesetzt wird, sondern mit 2:0 für den FCP gewertet wird. Zwar seien die ausstehenden Verbandsabgaben noch am Freitag durch eine Privatperson beglichen worden, allerdings zu spät, um vor dem Wochenende die Sperre aufzuheben.
Während der neue Trainer Andreas Maier von einer bitteren Niederlage seines TSV Kottern sprach, herrschte beim TSV Nördlingen nach dem 2:1-Erfolg Erleichterung. Vor allem, weil die Rieser rund 70 Minuten in Unterzahl spielten.
Das 1:0 fiel nach der Ecke von Manuel Meyer, Simon Gruber nickte aus aus kurzer Distanz ein. In der Folge flachte die Partie ab, auf schwierigem Geläuf agierten beide Teams zu ungenau und ungeduldig. In der 25. Minute änderte sich die Dynamik der Partie schlagartig: Nach einem langen Ball eilte Nördlingens Keeper Daniel Martin aus seinem Tor und grätschte am Rande des Sechzehners am Ball vorbei, stattdessen traf er Noah Hackenschmidt. Schiedsrichter Markus Hertlein stellte ihn vom Feld. Der fällige Freistoß wurde zur sicheren Beute des 19-jährigen Max Fuchs, der zu seinem Bayernliga-Debüt zwischen den Pfosten kam.
Zunächst konnte Kottern gegen nun tief stehende Nördlinger keinen Vorteil aus der Überzahl ziehen, im Gegenteil: Die Rieser konnten sogar mit einer weiteren Ecke erhöhen. Die Flanke von Patrick Högg ließ Nico Schmidt über die Stirn zum 2:0 in das lange Eck rutschen. In der zweiten Halbzeit wirkte Kottern nun entschlossener und kam prompt zu Chancen, aber erst das Traumtor von Maximilian Bär, der volley unter die Latte traf, brach den Bann - 2:1. Ein zweites Mal waren die Nördlinger aber nicht mehr zu knacken. (jais) Lokalsport RN
Schiedsrichter: Markus Hertlein (Dinkelsbühl) - Zuschauer: 474
Tore: 1:0 Simon Gruber (11.), 2:0 Nico Schmidt (38.), 2:1 Maximilian Bär (74.)
Rote Karte: Daniel Martin (25./TSV Nördlingen)
Am Ende werde es bestraft, dass Türkspor Augsburg zuviele Chancen ungenutzt ließ, sagte Servet Bozdag nach dem 0:3 beim FC Sportfreunde Schwaig. „Wir waren in der ersten Halbzeit gut im Spiel und hatten auch gute Möglichkeiten. Im zweiten Durchgang hat unser Gegner die Gelegenheiten genutzt, von uns war es dann einfach zu schwach“, so Bozdag.
Seine Mannschaft habe spielerisch gute Phasen gehabt und gut dagegengehalten, daraus aber vor allem in der Offensive kein Kapital schlagen können. So belohnten sich nach der Pause nur die Oberbayern. Robert Rohrhirsch traf für den Aufsteiger doppelt, kurz vor dem Abpfiff erhöhte Torjäger Raffael Ascher auf 3:0. (fka)
Schiedsrichter: Andreas Egner (Bodenmais) - Zuschauer: 270
Tore: 1:0 Robert Rohrhirsch (52.), 2:0 Robert Rohrhirsch (72.), 3:0 Raffael Ascher (89.)
Der FC Gundelfingen und der SV Erlbach boten vor großer Kulisse ein hochklassiges, bis in die Schlusssekunden spannendes Duell, dem nur die Tore fehlten. „Vor so einer Kulisse macht es richtig Spaß“, erklärte Erlbachs Trainer Lukas Lechner später – und freute sich über den nach eigenen Worten „glücklichen“ Punktgewinn an der Donau.
Es entwickelte sich eine Partie mit vielen rassigen Zweikämpfen bei hohem Tempo, in dem die Gundelfinger zunächst Vorteile und auch die gefährlicheren Aktionen hatten. An denen oft David Spizert beteiligt war, der viel rackerte und Pech im Abschluss bei seiner Direktabnahme (28.) und dem Kopfball (34.) hatte, kurz vor der Pause bereitete er dann für Janik Noller vor, doch die Erlbacher Alexander Fischer und Yannik Seils warfen sich gemeinsam in die Schussbahn und verhinderten das 1:0.
„Es war ein Spiel mit ganz wenig Leerlauf, die Leistung war sehr gut“, lautete später das Fazit von FCG-Trainer Thomas Rudolph, der in der zweiten Halbzeit auf einen „Dreier“ hoffen durfte. Zwar gewann Erlbach zunächst etwas die Oberhand, doch dann schwächten sich die Kicker aus dem Holzland selbst. Maximilian Sammereier und Christopher Obermeier flogen innerhalb von neun Minuten jeweils mit Gelb-Rot vom Platz. Die neun Erlbacher machten fortan hinten dicht – und konnten sich in den entscheidenden Szenen auf ihren Keeper Lorenz Becherer verlassen. Der machte sich beim Kopfball des eingewechselten Leon Sailer ganz lang und fischte das Spielgerät noch aus dem Eck (86.). 180 Sekunden später wehrte der Zerberus den Schuss von Achatz ab und hatte Glück, dass David Spizert den Abpraller nicht verwerten konnte.
Schiedsrichter: Moritz Fischer (Ebermannsdorf) - Zuschauer: 785
Gelb-Rot: Christopher Obermeier (69./SV Erlbach), Maximilian Sammereier (78./SV Erlbach)
Im Schlagerspiel musste sich der TSV Landsberg bei 1860 München II mit 0:2 geschlagen geben. Viel bitterer für die Landsberger war jedoch eine weitere Verletzung. Torhüter Leopold Leimeister musste nach einem Zusammenprall mit einer Kopfverletzung ausgewechselt werden. Ob das Jochbein oder das Nasenbein gebrochen ist, war nicht klar. Für die Lechstädter wäre ein Ausfall von Leimeister ein Problem, da als Ersatz nur noch der 19-jährige Cinar Tastan zur Verfügung steht.
In den ersten zehn Minuten konnten die Landsberger den „kleinen Löwen“ noch Paroli bieten, doch nach dem 1:0 von Emre Erdogan änderte sich das Bild, die Münchner übernahmen das Kommando. In der zweiten Halbzeit hatten die Landsberger durch Jeton Abazi eine gute Chance zum Ausgleich. Schließlich war es das 2:0 durch Noah Klose, das für die Vorentscheidung sorgte. Doch für Landsberg kam dann noch die Verletzung von Keeper Leimeister dazu, die für lange Gesichter sorgte.
Schiedsrichter: Sebastian Stadlmayr (Donaumünster) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Emre Erdogan (16.), 2:0 Noah Klose (71.)