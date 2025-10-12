Trotz 70 Minuten Unterzahl: Nördlinger Negativserie endet

Der FC Gundelfingen und der SV Erlbach boten vor großer Kulisse ein hochklassiges, bis in die Schlusssekunden spannendes Duell, dem nur die Tore fehlten. „Vor so einer Kulisse macht es richtig Spaß“, erklärte Erlbachs Trainer Lukas Lechner später – und freute sich über den nach eigenen Worten „glücklichen“ Punktgewinn an der Donau.

Es entwickelte sich eine Partie mit vielen rassigen Zweikämpfen bei hohem Tempo, in dem die Gundelfinger zunächst Vorteile und auch die gefährlicheren Aktionen hatten. An denen oft David Spizert beteiligt war, der viel rackerte und Pech im Abschluss bei seiner Direktabnahme (28.) und dem Kopfball (34.) hatte, kurz vor der Pause bereitete er dann für Janik Noller vor, doch die Erlbacher Alexander Fischer und Yannik Seils warfen sich gemeinsam in die Schussbahn und verhinderten das 1:0.

„Es war ein Spiel mit ganz wenig Leerlauf, die Leistung war sehr gut“, lautete später das Fazit von FCG-Trainer Thomas Rudolph, der in der zweiten Halbzeit auf einen „Dreier“ hoffen durfte. Zwar gewann Erlbach zunächst etwas die Oberhand, doch dann schwächten sich die Kicker aus dem Holzland selbst. Maximilian Sammereier und Christopher Obermeier flogen innerhalb von neun Minuten jeweils mit Gelb-Rot vom Platz. Die neun Erlbacher machten fortan hinten dicht – und konnten sich in den entscheidenden Szenen auf ihren Keeper Lorenz Becherer verlassen. Der machte sich beim Kopfball des eingewechselten Leon Sailer ganz lang und fischte das Spielgerät noch aus dem Eck (86.). 180 Sekunden später wehrte der Zerberus den Schuss von Achatz ab und hatte Glück, dass David Spizert den Abpraller nicht verwerten konnte.

Schiedsrichter: Moritz Fischer (Ebermannsdorf) - Zuschauer: 785

Gelb-Rot: Christopher Obermeier (69./SV Erlbach), Maximilian Sammereier (78./SV Erlbach)