Michael Janner (links) fehlt der DJK Ammerthal wegen einer Rotsperre. – Foto: Jonas Löffler

Trotz 7 Ausfällen: Ammerthal will Lauf fortsetzen Landesliga Nordost, 21. Spieltag - Sonntag: Der „Wintermeister" muss sich beim Vorjahresdritten SV Buckenhofen beweisen

Die Siegesserie der DJK Ammerthal in der Landesliga Nordost will einfach nicht reißen. Der 3:0-Derbysieg gegen Lauterhofen letzten Sonntag war bereits der zwölfte Dreier am Stück. Den 13. „Streich“ peilt die bereits als „Wintermeister“ feststehende DJK am kommenden Sonntag an. Beim letzten Auswärtsspiel des Jahres führt die Reise zum Tabellenelften SV Buckenhofen. Anstoß ist um 14 Uhr.

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr SV Buckenhofen Buckenhofen DJK Ammerthal Ammerthal 14:00



Der SV Buckenhofen spielt seine vierte Saison in Folge in der Landesliga Nordost, schloss bisher stets auf einem einstelligen Tabellenplatz ab. In der Vorsaison verpassten die Oberfranken als Tabellendritter die Relegationsteilnahme zur Bayernliga nur aufgrund eines verlorenen Direktvergleichs. Schon allein deshalb sollte Ammerthal gewarnt sein. „Wir treffen auf einen der spielerisch stärkeren Gegner der Liga. Meiner Ansicht nach hat die Buckenhofener Mannschaft mehr Qualität als es der aktuelle Tabellenplatz widerspiegelt, weshalb höchste Achtung geboten ist“, mahnt auch DJK-Trainer Tobias Rösl.



Das Hinspiel entschied die DJK nach Toren von Noah Pirner und Daniel Gömmel knapp mit 2:1 für sich. „Wir müssen erneut alles in das Spiel investieren und uns auf unsere Stärken besinnen, um sie gezielt umzusetzen“, fordert Rösl höchste Konzentration. „Wir gehen fokussiert ins Spiel: mutig, entschlossen und mit dem Willen, unsere Leistungen zu bestätigen und weiter auf hohem Niveau zu arbeiten. Die Saison ist lang, aber unsere Jungs arbeiten bisher hervorragend und zeigen den nötigen Willen und Biss, das Spiel erfolgreich zu gestalten“, berichtet Rösl erfreut.



Personell muss der Landesliga-Primus weiterhin Abstriche machen. Neu auf der Ausfallliste stehen Manuel Mutove, der sich gegen Lauterhofen eine Bänderverletzung im Knie zugezogen hat, und Michel Janner, der nach der unnötigen roten Karte gesperrt ist. Marco Wiedmann und Marcel Kaiser sind weiter keine Option. Inklusive der Langzeitverletzten fährt Ammerthal ohne Sieben in den Gemeindeteil der Stadt Forchheim.