Trotz 6 Spieler aus dem Profikader und guter Leistung nur 2:2

Hannover war von Beginn an wacher, setzte die Gegner aus Lübeck sofort unter Druck, übernahm die Spielkontrolle. Es dauerte keine Sieben Minuten da war Hannover das erste mal gefährlich vor dem Strafraum aufgetaucht Momuluh setzte nach einem Konter den Ball per flachschuss knapp am rechten Pfosten vorbei(7.) Mit guten Kombinationen, Spielzügen und Spielfreude verlagerte man das Spiel in die Lübecker Hälfte. 96 erarbeitete sich Feldvorteile ging durch einen direktverwandelten Freistoß von Evina aus rund 25 Metern in Führung(18.) zuvor wurde Moustier regelwidrig von den Beinen geholt. Wenig später setzte Evina ein zuspiel von Gindorf aus kurzer distanz links vorbei(22). Die Hausherren hatten das Spiel früh im Griff hätten durch Evina nachlegen können, aber sein kopfball gegen die Laufrichtung von Hoxha ging ebenfalls nur knapp am Tor vorbei(25.) Es dauerte bis zur 26 Minute bis Phönix zu ihrer ersten Torchance kam, Pingel tauchte frei im strafraum auf hatte nur noch Keeper Stahl vor sich scheiterte aber im 1 gegen 1(26.), Die Gästen kamen dann besser in Spiel, trauten sich nun auch nach vorne wurden mutiger. Wieder war es Pingel der die nächste Möglichkeit für Phönix hatte nach einem steilpass lief er frei auf das tor von Stahl zu setzte den schuss aber flach am langen Pfosten vorbei verpasste den ausgleich erneut(28.). Phönix konnte sich vom Druck der ersten 25 Minuten befreien hatte in der folge mehr Spielanteile. Noch vor dem Halbzeitpfiff der Ausgleich zum 1:1 durch Ciapa der im strafraum vollkommen alleine gelassen wurde aus kürzester Distanz freistehend einnickte(40.). Mit dem 1:1 ging es in die Kabinen.

Im Zweiten Durchgang wechselte Daniel Stendel Stepantsev für Sebastian Ernst ein, der nach langer Verletzung seine ersten 45 Minuten machte. Wieder waren es die Truppe von Daniel Stendel die den besseren Start erwischten und sich gute Möglichkeiten erarbeiten konnte. Ullmann war frei durch musste nur noch das Leder auf das tor schiessen legte aber quer die Riesenmöglichkeit war dahin(55.). Keine fünf Minuten später sorgte Momuluh für das 2:1, erneut war auch Evina am Tor beteiligt, bei seiner Freistoßhereingabe musste Momuluh nur noch den Fuß hinhalten (60.). Hannover verpasste es dann in ihrerer besten Phase das 3:1 nachzulegen nachdem 2:1 hatte man gleich doppelt die Chance dazu vorzeitig die Partie zu entscheiden, aber Momuluh scheiterte im 1 gegen 1 an Hoxha(62.), Lührs Kopfball nach einer Ecke ging wuchtig am Kasten vorbei(63.) verpassten die Entscheidung im Spiel. In der Phase war Hannover klar spielbestimmend, von Phoenix war erneut lange Zeit nach vorne wenig zu sehen bis zur 71 Minute dauerte es bis die Gäste wieder gefährlich wurden. Pingel wurde nach einem steilpass freigespielt wurde von Lührs stark bedrängt, sodass er den Ball nicht mehr richtig platzieren konnte den ball jedoch noch auf das Tor brachte(71.). Hannover selbt vergab ihre chancen, brachte selbst durch riskante zuspiele den Gegner zurück in die Partie. So ist es im Fussball aber, vorne machst du die besten Dinger nicht kassierst dann am Ende selbst noch den Gegentreffer. Völlig aus dem nichts dann der anschlusstreffer mit der zweiten Chance in der Zweiten Halbzeit sorgte Stöver für das 2:2 im Strafraum kam er völlig frei zum abschluss(76.). Es entwickelte sich eine Offene Partie in der Schlussphase ging es hin und her in den Strafräumen passierte nicht mehr viel obwohl beide Teams auf den Siegtreffer gehen wollte. Ein Lucky Punch gelang keines der beiden Teams mehr so endete die Partie 2:2.