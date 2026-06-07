Trotz 5:2-Sieg: TSV Riemsloh steigt in die Kreisliga ab

Der TSV Riemsloh hat sich am letzten Spieltag der Bezirksliga mit einem 5:2 (2:1)-Heimsieg gegen den SV Quitt Ankum verabschiedet. Trotz des deutlichen Erfolges konnte der Aufsteiger den Klassenerhalt nicht mehr realisieren und muss den Gang in die Kreisliga antreten.
Vor dem abschließenden Spieltag war die Ausgangslage für die Mannschaft von Trainer Thomas Falke klar: Neben einem eigenen Erfolg war der TSV auf Schützenhilfe des SV Bad Laer angewiesen. Der direkte Konkurrent SC Glandorf durfte im Auswärtsspiel in Bad Laer maximal einen Punkt holen. Da Glandorf jedoch gewann, war der Abstieg der Riemsloher trotz des eigenen Sieges besiegelt.
Gegen Quitt Ankum benötigte der TSV zunächst einige Zeit, um ins Spiel zu finden. Die Gäste gingen zweimal in Führung, doch Fabian Flick glich beide Rückstände mit einem Doppelpack jeweils aus. Nach dem Seitenwechsel übernahm Riemsloh zunehmend die Kontrolle. Stephan Bismar erzielte nach rund einer Stunde Spielzeit die erstmalige Führung für die Gastgeber. In der Schlussphase bauten Nils Köchy und Joans Buddenberg den Vorsprung weiter aus und sorgten mit ihren Treffern für den verdienten 5:2-Endstand.
Die Freude über den erfolgreichen Saisonabschluss hielt sich jedoch in Grenzen. Da der SC Glandorf sein Spiel gewann, stand der Abstieg des TSV Riemsloh bereits beim Schlusspfiff fest.
„Eine anstrengende und intensive Saison ist zu Ende gegangen. Die Truppe hat im letzten Spiel eine gute Leistung gezeigt und verdient mit 5:2 gewonnen. Leider hat es am Ende nicht gereicht. Dennoch können wir in Riemsloh stolz auf das Geleistete sein. Vielen Dank an alle, die uns bei jedem Spiel unterstützt haben. Dem SC Glandorf gratulieren wir und wünschen alles Gute“, erklärte Trainer Falko Falke nach der Partie.