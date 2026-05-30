Trotz 5:0: Göppingen steigt ab, Neckarsulm muss auf Mannheim hoffen Oberliga Baden-Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 34. Spieltags von Timo Babic · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 34. und letzten Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg sind die letzten Entscheidungen mit voller Wucht gefallen. VfR Aalen beendete die Saison als souveräner Meister, VfR Mannheim geht nach einem Heimsieg in die Relegation. Im Keller aber lagen Jubel und Verzweiflung eng beieinander: 1. Göppinger SV gewann klar, steigt aber trotzdem ab. Türkspor Neckarsulm rettete sich mit einem furiosen Auswärtssieg zumindest vor dem direkten Absturz, muss nun aber auf Mannheims Aufstieg hoffen. Denzlingen, Hollenbach und Bietigheim-Bissingen standen bereits zuvor als Absteiger fest.

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Für FSV 08 Bietigheim-Bissingen war es ein Abschied mit erhobenem Kopf. Der bereits abgestiegene Gastgeber rang FC Nöttingen mit 3:2 nieder und schenkte seinem Publikum noch einmal einen leidenschaftlichen Saisonabschluss. Justin Keklik traf in der 45. Minute zum 1:0, Max Stumm erhöhte kurz nach der Pause in der 52. Minute auf 2:0. Nach dem Anschlusstreffer zum 2:1 in der 62. Minute durch Tasos Leonidis, stellte Alexander Götz in der 68. Minute auf 3:1. Der zweite Nöttinger Treffer zum 3:2 fiel in der 85. Minute durch Tasos Leonidis. ---

1. FC Normannia Gmünd holte zum Abschluss gegen den starken FV Ravensburg ein 1:1 und sicherte sich damit mit 39 Punkten einen Platz vor der ganz heiklen Zone. Vor 520 Zuschauern brachte Alexander Aschauer die Gastgeber in der 21. Minute in Führung. Ravensburg antwortete in der 65. Minute durch Kevin Wistuba mit dem Ausgleich. Für Gmünd war es ein Ergebnis, das Stabilität ausstrahlte, auch wenn der letzte Heimsieg ausblieb. Ravensburg beendet die Saison auf Rang vier, Gmünd bleibt 13. und darf zumindest fürs Erste durchatmen.. ---

Es war ein Sieg voller Wucht – und doch ohne Rettung. 1. Göppinger SV überrollte den bereits abgestiegenen FC Denzlingen mit 5:0, musste am Ende aber dennoch den Gang in die Verbandsliga antreten. Gentian Lekaj eröffnete in der 15. Minute, Maximilian Ziesche legte in der 29. Minute nach. Kurz vor der Pause erhöhte Kevin Dicklhuber in der 45.+1 Minute auf 3:0. In der Schlussphase schraubten Philip Udogu (79.) und Stevan Anicic (90.+4) das Ergebnis in die Höhe. Ein klarer Sieg, ein bitterer Nachmittag – weil die Konkurrenz zu stark antwortete und Göppingen trotz 36 Punkten abstieg. ---

Der Meister setzte zum Schluss noch einmal ein Zeichen. VfR Aalen schlug TSG Backnang mit 4:1 und krönte eine starke Saison mit dem 26. Sieg. Vor 3329 Zuschauern traf Benjamin Kindsvater in der 29. Minute zum 1:0. Fabijan Domic glich direkt nach der Pause in der 46. Minute aus, doch Aalen antwortete mit Klasse und Konsequenz. Sasa Maksimovic stellte in der 57. Minute auf 2:1, Vico Meien erhöhte in der 73. Minute auf 3:1, ehe Niklas Antlitz in der 88. Minute den Schlusspunkt setzte. Backnang beendet die Runde auf Rang elf, Aalen marschiert als verdienter Aufsteiger in die Regionalliga. ---

VfR Mannheim hat seine Pflicht erfüllt und sich mit einem 4:2 gegen SV Oberachern in die Relegation verabschiedet. Lennart Thum brachte die Gastgeber in der 17. Minute in Führung, doch noch vor der Pause glich Marin Stefotic in der 45. Minute aus. Direkt nach Wiederbeginn schockte Luca Fritz Mannheim in der 46. Minute mit dem 1:2. Doch die Antwort fiel eindrucksvoll aus: Christoph Becker traf in der 49. Minute zum 2:2, Tim Seifert drehte das Spiel in der 53. Minute, ehe erneut Lennart Thum in der 66. Minute zum 4:2 vollendete. Nun wartet die Relegation – und mit ihr auch das Schicksal von Türkspor Neckarsulm. ---

Der bereits abgestiegene FSV Hollenbach verabschiedete sich mit einem wilden 4:3 gegen 1. CfR Pforzheim aus der Liga. Noah Lulic brachte die Gäste in der 2. Minute früh in Führung, doch Rico Hofmann glich in der 13. Minute aus. Felix Limbach traf in der 31. Minute zum 2:1, nur eine Minute später stellte erneut Walter Vegelin auf 2:2. Noch vor der Pause brachte Marco Specht Hollenbach in der 43. Minute wieder nach vorn. Janis Gesell erhöhte in der 64. Minute auf 4:2, ehe Noah Lulic mit seinem zweiten Treffer in der 72. Minute noch einmal verkürzte. Hollenbach ging trotzdem als Sieger vom Platz. ---

Was für eine Wende, was für ein Lebenszeichen: Türkspor Neckarsulm gewann beim Karlsruher SC II mit 5:3 und verschaffte sich damit zumindest die Chance auf den Klassenerhalt über Mannheims Relegation. Devin Sür traf in der 4. Minute zum 1:0, Cristian Gilés Sanchez glich in der 17. Minute aus. Marlon Dinger (23.) und Nico Engel (61.) brachten Karlsruhe mit 3:1 in Front, doch dann begann der große Lauf der Gäste. Cristian Gilés Sanchez traf erneut in der 71., 78. und 84. Minute, dazwischen drehte Pascal Sohm in der 82. Minute das Spiel. Ein furioses Finale, das Neckarsulm in letzter Sekunde neues Leben einhauchte. ---

Türkischer SV Singen hat sich mit einem überzeugenden 4:2 gegen FC 08 Villingen einen wichtigen Abschluss verschafft. Vor allem Ege Öztürk drückte der Partie seinen Stempel auf: Er traf in der 45. Minute zum 1:0, erneut in der 45. Minute zum 2:0 und in der 48. Minute zum 3:0. Dominik Emminger erhöhte in der 56. Minute auf 4:0. Erst in der Nachspielzeit kam Villingen noch zu Treffern durch Enrico Krieger (90.+2) und Fabio Pfeifhofer (90.+3). Singen beendet die Runde auf Rang zwölf, Villingen auf Platz neun. Für Singen war es ein Sieg mit Gewicht – und mit Erleichterung. ---