Trotz 4:1-Führung: Schmira gibt Derbysieg aus der Hand

Der Gastgeber erwischte den besseren Start und ging in der 21. Minute durch Schmidt mit 1:0 in Führung. Doch der SV Schmira antwortete prompt: Nur eine Minute später traf Schlöffel aus der Distanz nach Vorlage von Steiger zum 1:1-Ausgleich. Jetzt übernahm der SVS die Kontrolle. In der 35. Minute brachte Kupfer die Gäste nach Vorlage von Richter mit 1:2 in Front, ehe Schlöffel nur vier Minuten später – erneut nach Vorarbeit von Richter – auf 1:3 erhöhte. Mit dieser komfortablen Führung ging es in die Pause.

Die zweite Halbzeit begann wie gemalt: Schlöffel schnürte seinen Dreierpack in der 47. Minute nach Vorlage von Kupfer – 1:4 für Schmira. Doch nur drei Minuten später kam Empor durch einen umstrittenen Elfmeter zurück ins Spiel: „Schwalbenkönig“ Klose holte den Strafstoß heraus, Omeirat verwandelte sicher zum 2:4. Unbeeindruckt drängte der SVS weiter nach vorn, vergab aber gleich mehrere Großchancen durch Schlöffel und Klamert. Stattdessen kam Empor in der 77. Minute nach einem Stellungsfehler von Keeper Bach durch Bräunig auf 3:4 heran. Nun wurde es hitzig: viele kleine Fouls, Diskussionen mit dem Schiedsrichter und ein offener Schlagabtausch. Schmira kämpfte um den Derbysieg, doch die alte Fußball-Weisheit bewahrheitete sich: „Wer sie vorne nicht macht, kriegt sie hinten rein.“ In der 86. Minute versenkte Abdulameer einen Freistoß aus 25 Metern direkt zum 4:4-Endstand – erneut machte der SVS-Schlussmann dabei keine glückliche Figur.

Fazit: So musste Schmira trotz starker Offensivleistung am Ende mit einem Punkt leben und gab den sicher geglaubten Derbysieg noch aus der Hand