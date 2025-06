Trotz 4:0 im Hinspiel: Palzing-Coach tritt auf die Euphoriebremse

Fakt ist: Vier Tore dürften die Kasinger eher nicht aufholen – zumindest nicht, wenn sie wieder so einen Auftritt zeigen wie am Mittwochabend. Zu blass blieb die Elf von Trainer Fabian Reichenberger im Hinspiel in Palzing. Die hochgelobte Defensive, die in der Kreisliga 1 in dieser Saison nur 20 Buden kassiert hatte, fing sich vier Gegentreffer auf einmal. Und auch offensiv fanden die Gäste quasi nicht statt, SVA-Keeper Daniel Shabestari erlebte einen recht ruhigen Abend.

Palzings Coach Enes Mehmedovic tritt vor dem Rückspiel am Samstag (17 Uhr) in Kasing jedoch bewusst auf die Euphoriebremse. „Keiner glaubt bei uns, dass es das schon sicher war. Wir hatten heuer genügend Beispiele in der Liga.“ Erst Anfang Mai setzte es nach mehreren Standard-Gegentoren ein 1:5 gegen Kirchdorf. Zudem erwartet Mehmedovic im Rückspiel einen veränderten Gegner: „Natürlich werden die noch einmal alles versuchen. Das wird gefährlich.“ Was den Palzingern helfen würde, wäre ein frühes Tor. Dann dürfte im Kasinger Lager erst einmal Ruhe sein, und der SVA könnte den Rest der Partie entspannter angehen.

Trotz der wohl noch folgenden Aufgabe in der zweiten Relegationsrunde denkt Enes Mehmedovic nicht daran, groß an der Aufstellung zu drehen und Spieler zu schonen. „Wir werden da nicht viel ändern“, bestätigt der Coach. Nur an wenigen Schrauben könnte der Trainer nachjustieren.

Fabian Radlmaier überragte im Hinspiel

Vielleicht bei Fabian Radlmaier? Palzings offensive Lebensversicherung war am Mittwochabend an allen vier Treffern beteiligt (zwei Tore, zwei Assists) und war von den Gästen quasi nicht zu halten. Dabei stand der Einsatz des zentralen Offensivmanns zuletzt auf der Kippe: Vor gut vier Wochen verletzte sich der 27-Jährige in einer Ligapartie schwerer, sogar das Saisonaus stand im Raum.

Im letzten Punktspiel gegen Moosinning II folgte dann der Belastungstest: Radlmaier wurde eingewechselt – Test bestanden, der Rest ist Geschichte. Gegen Kasing war Radlmaier der Dreh- und Angelpunkt im Palzinger Spiel, ein steter Unruheherd, der Gegner bekam ihn nicht in den Griff. Auch damit wird der SVK am Samstagnachmittag wohl umgehen müssen. Matthias Spanrad