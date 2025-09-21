Trotz 3:3 in Unterzahl: Zeilsheim tritt auf der Stelle

Der SV Zeilsheim musste sich mit einem Unentschieden gegen Juno Burg zufrieden geben. – Foto: Marcel Lorenz

Frankfurt. Die Marschroute vor dem Spiel war klar: Ein Sieg sollte her für den SV Zeilsheim, um schleunigst Boden gutzumachen auf die Teams aus dem oberen Drittel der Verbandsliga. Doch die Mannschaft lieferte nicht, was der Clubchef vorige Woche vorgegeben hatte. In einer wechselhaften Partie spielten die Zeilsheimer gegen Aufsteiger SSC Juno Burg 3:3-Unentschieden. Dabei war sogar mehr drin - trotz langer Unterzahl und zweifachem Rückstands.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Denn wenige Minuten vor der Halbzeit hatte sich Offensivspieler Oliver Ruklic die Ampelkarte eingehandelt. Nach einer Schubserei mit einem Gegenspieler sah Ruklic zunächst Gelb. "Anschließend hat er noch auf Serbisch was gesagt, der Schiedsrichter hat ihm dann ein Schimpfwort unterstellt", kommentierte Zeilsheims Vorsitzender Peter Strauch die Situation wenige Minuten vor dem Pausenpfiff, mit der Ruklic seinem Team einen Bärendienst erwies.

Heute, 15:30 Uhr SV Zeilsheim SV Zeilsheim SSC Juno Burg SSC Juno Burg 3 3 Abpfiff Denn die auf Konter lauernden Gäste hatten da bereits durch einen Doppelpack von Philipp Dapper geführt, Takuto Tanaka hatte nach einer halben Stunde nach Vorlage von Dusan Crnomut ausgeglichen. In Unterzahl bewies Zeilsheim Moral. Kurz vor dem Halbzeitpfiff glcih Crnomut nch Vorlage von Jannick Lacayo aus, wenig später behinderten sich Tanaka und Crnomut beim Torschuss gegenseitig, verpasste so das 3:2. Das holte Crnomut dann nach der Pause nach, als im Anschluss an eine Standard Dino-Samuel Kurbegovic verlängerte und der kurz vor Transferschluss geholte Goalgetter goldrichtig stand. "Er war der auffälligste Spieler heute", sagt Strauch. Und dennoch reichte es am Ende "nur" zu einem Remis, denn nach einem Fehler im Aufbau brauchte Timo Junker am zweiten Pfosten letztlich nur noch seinen Fuß hinzuhalten und glich noch aus.