Trotz 3:1-Halbzeitführung: Wickrathhahn verpasst Befreiungsschlag

Ab dem Mittwochabend beginnt der 27. Spieltag in der Kreisliga A des Kreises Mönchengladbach & Viersen - der FC Blau-Weiß Wickrathhahn braucht Punkte im Duell gegen den SC Rheindahlen. Derweil findet am Sonntagnachmittag ein richtungsweisendes Keller-Spiel zwischen dem TuS Liedberg und dem SV Schelsen statt. Während auch Red Stars Mönchengladbach zum Punkten verdammt ist, trifft der Meister Rheydter SV auf den Zweitplatzierten SV Otzenrath. Das ist der 27. Spieltag:
Der FC Blau-Weiß Wickrathhahn verpasste einen wichtigen Dreier im Duell mit dem SC Rheindahlen. Lucas Scelza brachte die Gäste in Führung (38.), doch nur eine Minute später antwortete Luca Schmidt mit dem 1:1, ehe Pasqual König wieder nur kurze Zeit später auf 2:1 für die Hausherrens stellte (40.). Noch kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Jonas Peltzer auf 3:1 (45.). Doch der SC schlug im zweiten Abschnitt durch einen Doppelschlag von Hassan El Hage (65.) und Fabian Lenz (76.) zurück. Es wurde eine umkämpfte Schlussphase erwartet und beide Teams lieferten Dramatik. Zunächste erzielte Kevin Schwiers in der Nachspielzeit den vermeintlichen 4:3-Siegtreffer des FC, doch Rheindahlen hatte noch einen in der Hinterhand - Scelza sorgte tief in der Nachspielzeit für den 4:4-Endstand. Für die Hausherren waren es somit zwei verlorene Zähler, die von großer Bedeutung gewesen wären.
Die Scorerliste der Kreisliga A
Die nächsten Spieltage:
28. Spieltag
Sa., 16.05.26 19:30 Uhr Odenkirchen II - Neersbroich
So., 17.05.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - DJK Hehn
So., 17.05.26 15:00 Uhr Korschenbr. - Rheydter SV
So., 17.05.26 15:15 Uhr SV Schelsen - Rheindahlen
So., 17.05.26 15:15 Uhr Red Stars MG - Liedberg
So., 17.05.26 15:30 Uhr Polizei SV - Wickrathhahn
29. Spieltag
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr DJK Hehn - Polizei SV
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr Rheydter SV - ASV Süchteln II
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr Rheindahlen - Red Stars MG
So., 31.05.26 15:00 Uhr Neersbroich - SV Otzenrath
So., 31.05.26 15:00 Uhr Liedberg - Odenkirchen II
So., 31.05.26 15:15 Uhr SV Schelsen - Wickrathhahn