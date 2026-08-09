Trotz 3:0-Führung: Oyten geriet noch in Bedrängnis

– Foto: Lennart Blömer

Die favorisierten Hausherren wurden ihrer Rolle nämlich nicht über die gesamte Spielzeit hinweg gerecht. Dafür gaben sie in der ersten Hälfte klar den Ton an und gingen nach einer halben Stunde durch einen verwandelten Foulelfmeter von Marlon Richert in Führung. Kurz darauf traf Gerrit Müller ins eigene Tor - 2:0. Noch vor der Pause erhöhte Jonas Reinke durch eigenen weiteren Strafstoß auf 3:0. Die Partie schien gelaufen, doch Riede, das erst über die Relegation den Klassenerhalt schaffte, präsentierte sich im zweiten Abschnitt deutlich aktiver. Marvin Just - in der Vorsaison bereits 18-mal erfolgreich - netzte in Minute 71 wie 77 ein und stellte den Anschluss her. So entwickelten sich aufregende Schlussminuten, in denen der TVO nochmals um den Sieg bangen musste.