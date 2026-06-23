Trotz 3:0-Erfolg in Pirna: SV Tanne Thalheim steigt ab Der SV Tanne Thalheim bezwingt den VfL Pirna-Copitz am letzten Spieltag souverän mit 3:0. Weil jedoch die erhoffte Schützenhilfe der Konkurrenz ausbleibt, muss der Aufsteiger trotz einer überzeugenden Leistung den bitteren Gang in die Landesklasse antreten. von red · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Tilo Schneider

Das sportliche Wunder im Kampf um den Klassenerhalt in der Sachsenliga ist ausgeblieben. Am 30. und letzten Spieltag erlebte der SV Tanne Thalheim die wohl bitterste Konstellation, die der Fußball zu bieten hat: Einen deutlichen eigenen Erfolg, der durch die Ergebnisse auf den anderen Plätzen gänzlich entwertet wurde. Trotz eines souveränen 3:0 (1:0)-Auswärtssieges beim abgeschlagenen Schlusslicht VfL Pirna-Copitz 07 steigt die Mannschaft von Trainer René Wendler nach nur einem Jahr wieder aus der Landesliga ab.

Von Anfang an ließen die Erzgebirger von Beginn an keinen Zweifel daran aufkommen, dass sie ihre eigenen Hausaufgaben mit aller Konsequenz erledigen wollten. Angetrieben von der theoretischen Chance auf Rettung dominierte Thalheim die Partie gegen den feststehenden Absteiger nach Belieben. Kurz vor dem Pausenpfiff erlöste Jim Fischer die Gäste mit dem verdienten Führungstreffer (43.). Nach dem Seitenwechsel schraubten Tommy Barthold (55.) und Robert Nitzsche (70.) das Ergebnis auf 3:0 in die Höhe. Trainer René Wendler stellte seiner Mannschaft trotz des unglücklichen Ausgangs ein glänzendes Zeugnis für diesen Auftritt aus: „Ich muss aber sagen, dass auch die Truppe trotz dieses großen Drucks am Samstag ihr Spiel absolut überzeugend gemacht hat. Und auch verdient in der Höhe gewonnen hat, es hätte auch noch höher ausfallen können.“

Doch der Blick auf die Zwischenstände der Konkurrenz brachte schnell die ernüchternde Gewissheit. Der SV Tapfer 06 Leipzig erfüllte seine Pflichtaufgabe, holte die nötigen Punkte und kletterte mit 30 Zählern auf Rang elf. Da auch der Dresdner SC (29 Punkte) patzte, aber vor Thalheim blieb, reichten die am Ende verbuchten 27 Punkte für den SV Tanne nur zu Platz 13 – bei vier festen Absteigern der erste Platz unter dem Strich. Wendler strich die mathematische Unwahrscheinlichkeit des Rettungsszenarios heraus: „Bei Rabenstein hat es leider nicht geklappt, aber das waren auch zu viele Umstände. Und das wäre fast unmöglich gewesen, dass die drei Konstellationen so zusammenfinden, dass wir die Klasse halten.“ In der Stunde des Abstiegs flüchtete sich der Thalheimer Übungsleiter nicht in Ausreden, sondern zog eine gewohnt schonungslose und realistische Bilanz der gesamten Spielzeit. Der Abstieg sei nicht am letzten Spieltag in Pirna besiegelt worden, sondern das Resultat einer chronischen Offensivschwäche über die gesamte Saison hinweg. Mit lediglich 32 erzielten Treffern stellt Thalheim den zweit harmlosesten Angriff aller Mannschaften. „Letztendlich haben wir es wirklich selbst verbockt, aufgrund, dass wir eben extrem wenig Tore geschossen haben“, bilanzierte Wendler gefasst.