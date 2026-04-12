Trotz 2:4: SVW zeigt gegen Primus Moral

Cedric Siewe Nana (oranges Trikot) trug sich gegen Hadamar spät in die Torjägerliste ein. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Wiesbaden. Die Überraschung blieb auf dem Papier aus - der formschwache SV Wiesbaden verlor gegen den seit Woche unaufhaltsam scheinenden Tabellenführer SV Rot-Weiß Hadamar mit 2:4.

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Beim SVW war im Vorfeld der Sportliche Leiter Yildirim Sari ins Trainerteam gerückt. Doch alle guten Vorsätze waren nach dem 20. Saisontor von Raoul Petak (4.) und dem 2:0 von Ex-SVWW-Profi Nico Rieble (10.) erst einmal dahin. Das Positive: Die Mannschaft steckte die aus Saris Sicht „überzogene Gelb-Rote Karte gegen Julian Bill“ in der 35. Minute weg, bewies Mentalität. Nach Foul an Yassin Khamal verkürzte Aidan Harney vom Punkt auf 1:3 und Cedric Siewe Nana hätte fast zum 2:3 getroffen. „Fast eine Stunde gegen den Tabellenführer in Unterzahl, das war ein Schritt nach vorne“, sagte Sari. Das Heimspiel gegen den FV Breidenbach (Sa., 16 Uhr), zu dem der genesene Tim Maurer eine Option ist, hat nun Endspielcharakter.