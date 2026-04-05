Trotz 2:0! Wettelsheim und Cronheim trennen sich remis

– Foto: Johannes Traub

Der SV Wettelsheim begann druckvoll: Bereits in der 5. Minute prüfte Max Stoll per Freistoß aus rund 25 Metern den Cronheimer Keeper Daniel Bernreuther, der stark parierte. Auch der Nachschuss von Adrian Späth verfehlte das Ziel. In der Folge blieb die Heimelf spielbestimmend, während die Gäste erstmals in der 12. Minute durch einen Abschluss nach einem Ballverlust im Spielaufbau gefährlich wurden, der jedoch geblockt werden konnte.

Doch nur wenige Minuten später brachte sich die Heimelf selbst in Bedrängnis: Nach einem Ballverlust im Spielaufbau nutzte Peter Rupp in der 31. Minute einen Abspielfehler zur Verkürzung auf 2:1. Trotz weiterer guter Möglichkeiten – unter anderem durch Löw und Späth – sowie einer Großchance kurz vor der Pause, als Johannes Kolb in höchster Not klärte, blieb es zur Halbzeit bei der knappen Führung.

In der 18. Minute fiel die verdiente Führung: Benedikt Auernhammer setzte sich nach einem Steckpass stark gegen mehrere Gegenspieler durch und legte quer auf Florian Löw, der zum 1:0 einschob. Wettelsheim blieb am Drücker, verpasste es jedoch zunächst, die Führung auszubauen. Dies gelang dann in der 26. Minute, als Julian Dürnberger mit einem langen Ball Löw auf die Reise schickte, der den Torhüter umkurvte und zum 2:0 einschob.

Auch nach dem Seitenwechsel dominierte Wettelsheim zunächst das Spielgeschehen, ließ jedoch erneut beste Gelegenheiten liegen. Dies sollte sich rächen: In der 66. Minute nutzte Marco Liebgott einen weiteren Fehler im Spielaufbau eiskalt aus und erzielte den Ausgleich

zum 2:2.

In der Schlussphase drängte der SV Wettelsheim auf den Sieg, kam aber trotz mehrerer Abschlüsse – unter anderem durch Dürnberger und einen späten Kopfball von Matthias Huzel – nicht mehr zum Erfolg. Auf der Gegenseite hätte Cronheim bei einem Konter sogar beinahe noch den Siegtreffer erzielt.

Unterm Strich war der SV Wettelsheim zwar die spielbestimmende Mannschaft, muss sich jedoch die mangelhafte Chancenverwertung und individuelle Fehler ankreiden lassen. Der SV Cronheim überzeugte hingegen mit großem Kampfgeist und hätte am Ende fast noch für die

Überraschung gesorgt.

Highlights:

5' Freistoß SVW, Stoll aus 25m über die Mauer, Keeper Bernreuther fischt den Ball aus der Ecke, Nachschuss Späth, dieser über das Tor

12' erste Aktion der Gäste, Marlon Roth mit einem scharfen Pass auf Stoll, dieser kann den nicht sauber verarbeiten, so kommen die Gäste zum Abschluss, doch dieser wird geblockt.

13' langer Freistoß SVW, Stoll auf Auernhammer, dessen Kopfball kann TW klären

18' 1:0 Florian Löw, Steckball auf Auernhammer, dieser setzt sich gegen drei Gegenspieler durch und legt quer auf Löw, dieser dann mit leichtem Spiel

22' wieder der SVW, Löw spielt Späth frei, dieser zögert zu lange, so dass sein Schuss zum Eckball geblockt wird. Diese setzt Auernhammer an das Außennetz

26' 2:0 Florian Löw, langer Steckball von Dürnberger auf Löw, dieser läuft alleine auf TW zu, umkurvt diesen und schiebt ins leere Tor Kurz nach dem Anstoß erobert der SVW den Ball, Auernhammer auf Dürnberer, doch dieser verpasst den Abschluss

31' 2:1 Peter Rupp, der SVW erkämpft sich hinten den Ball und spielt über Keeper Roth, dieser wird angelaufen und bringt den Ball nicht sauber aus der Gefahrenzone, Pfeuffer legt ab auf Rupp, dieser ins leere Tor

39' SVW zu lässig vor dem gegnerischen Tor, erst schießt Löw den Keeper an, dann verpasst Späth ebenfalls den Abschluss

40' über weite Strecken ein Spiel auf das Tor der Gäste, trotz guter Möglichkeiten kann der SV Wettelsheim nur zwei Tore erzielen, Gefahr der Gäste aus Cronheim kam nur durch individuelle Fehler der Heimelf zu Stande

45' das muss das 3:1 sein, Stoll schnell auf Dürnberger, dieser alleine vor Keeper und legt quer auf Auernhammer, doch Kolb kann in höchster Not

klären



47' weiter der SVW, Späth setzt seinen Abschluss über den Zaun

60' jetzt auch Keeper Bernreuther mit einem schlampigen Abschlag, genau auf Löw, dieser scheitert dann an TW, der seinen Fehler wieder gut macht

66' 2:2 Marco Liebgott, wieder ein Fehler im Spielaufbau, Liebgott bekommt den Ball zentral im 16er und schiebt clever ins linke Eck, Roth fast noch dran

72' Freistoß SVW, wird geklärt und kommt zu Dürnberger, dieser setzt sich über links durch, scheitert aber an Keeper

74' wieder Dürnberger, dessen Abschluss wird zur Ecke geblockt, hier kommt Renner aus der zweiten Reihe zum Abschluss, doch klar neben das Tor

77' fast die Führung für Cronheim, erneut wird Roth stark angelaufen und kann seinen Gegenspieler nur anschießen, dann die Ablage auf Schlicker, dieser über den Zaun

86' der SVW will den Sieg, doch Cronheim weiter mit starken Kampf, jetzt ein Konter, doch der SVW kann zur Ecke klären, die nichts bringt

89' langer Freistoß aus der eigenen SVW Hälfte von Stoll, Huzel setzt den Kopfball knapp neben das Tor



Zwar war der SV Wettelsheim die aktivere Mannschaft, muss sich aber teilweise seine Verspieltheit und fahrlässige Chancenverwertung vorwerfen lassen. Zum Ende hin hat die Heimelf um Coach Günni Roth noch Glück nicht als Verlierer vom Platz zu gehen. Der zur jeder Zeit kämpfende SV Cronheim hätte dies am Ende noch fast geschafft, wäre des Guten aber zu viel gewesen.

Schiedsrichter:

Kohlitz, Lena, SV POPPENREUTH-FÜRTH

1. Assistent: Picard, Niels FV KICKERS LAUDENBACH

2. Assistent: Hirsch, Benedikt FSV STADELN



Zuschauer: 143



Aufstellung:

SV Wettelsheim

Marlon Roth, Tom Wöllmer, Finn Boscher, Florian Löw, Matthias Lehmeyer,

Max Stoll, Simon Renner, Jakob Wölfel, Julian Dürnberger, Adrian Späth,

Benedikt Auernhammer



Ersatzbank:

Lukas Hoerner, Matthias Huzel, Andreas Brückel, Noah Boscher



SV Cronheim:

Daniel Bernreuther, Martin Reulein, Nicolai Schulz, Nico Ringler, Fabio

Doelfel, Peter Rupp, Walid Mahamoud Hussein, Johannes Kolb, Andy

Prosiegel, Samuel Nagel, Timo Pfeuffer



Ersatzbank:

Jonas Wanger, Marco Liebgott, Simon Schlicker, Artur Dobler,