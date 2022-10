Trotz 2:0-Führung: SVA Palzing kassiert halbes Dutzend und verliert deutlich gegen Feldmoching „Die Kräfte haben nachgelassen“

SVA-Trainer Gianluca Dello Buono musste auf mehrere Akteure verzichten. Immerhin konnte Fabian Radlmaier auflaufen, der im jüngsten Spiel einen Schlag auf den Knöchel bekommen hatte. Rechts hinten in der Kette durfte Simon Rannertshauser zum ersten Mal in der Bezirksliga von Anfang an ran.