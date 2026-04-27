Trotz 2:0-Führung: RWE muss mit Punkt leben

– Foto: Marcel Junghanns

Die Partie stand zudem im Zeichen des „Tag der Vereine“. Im Rahmen einer Ticketaktion erhielten Vereine, unabhängig von Sportart oder Ausrichtung, die Möglichkeit, Eintrittskarten zum vergünstigten Preis von 5 Euro pro Person zu erwerben. Das Angebot wurde gut angenommen: Über 300 Tickets wurden über diesen Weg vergeben. Die Begegnung begann ausgeglichen, beide Teams agierten zunächst kontrolliert und ohne größere Torchancen. Mit zunehmender Spielzeit übernahm die Heim-Mannschaft mehr Spielanteile. In der 30. Minute belohnte sich Rot-Weiß: Nach einer Ecke wurde der Ball auf den langen Pfosten verlängert, wo Ben-Luca Moritz aus kurzer Distanz per Kopf zur Führung traf. Nur drei Minuten später legte das Heim-Team nach. Über die linke Seite vorgetragen, wurde der Ball in den Strafraum gespielt, wo Obed Ugondu zum 2:0 vollendete.

Bis zur Pause hatte Rot-Weiß das Spiel weitgehend unter Kontrolle, während die Gäste offensiv nur selten gefährlich wurden.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild. Der FC Eilenburg agierte nun deutlich aktiver und setzte die Erfurter Defensive früher unter Druck. In der 57. Minute fiel der Anschlusstreffer durch Corvin Kosak, der eine Flanke am langen Pfosten verwertete. In der Folge gewann Eilenburg zunehmend an Spielanteilen. Der Ausgleich gelang in der 71. Minute nach einer Ecke: Tom Fischer kam zum Kopfball, der noch abgefälscht wurde und den Weg ins Tor fand. Die Gerber-Elf zeigte in dieser Phase eine Reaktion und ging in der 79. Minute erneut in Führung. Raphael Assibey-Mensah traf von der linken Strafraumkante sehenswert ins lange Eck zum 3:2. Die Führung hatte jedoch nur kurz Bestand. Bereits zwei Minuten später kam Eilenburg nach einer nicht geklärten Ecke durch Nick Poser zum erneuten Ausgleich. In der Schlussphase blieb die Partie offen, beide Teams suchten die Entscheidung. Weitere Treffer fielen jedoch nicht mehr. Unterm Strich zeigt RWE zwei unterschiedliche Halbzeiten: einer kontrollierten und effizienten ersten Hälfte folgte ein Leistungsabfall nach der Pause, den die Gäste konsequent nutzten.