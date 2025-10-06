Trotz 2:0-Führung keine Punkte in Dörnberg

Die TSV Immenhausen musste sich am Sonntag beim FSV Dörnberg II trotz einer frühen 2:0-Führung am Ende mit 3:4 (2:2) geschlagen geben. Nach einer kontrollierten Anfangsphase verlor die Mannschaft zunehmend den Zugriff und brachte sich durch eigene Fehler um den verdienten Erfolg.
Zu Beginn lief alles nach Plan: Die TSV dominierte das Spielgeschehen, ließ Ball und Gegner laufen und ging mit der ersten gefährlichen Aktion in Führung. Nach einer sehenswerten Passstaffette über mehrere Stationen kam der Ball über Schöps zu Jenzowski, dessen Schuss zunächst noch gehalten wurde. Den Abpraller köpfte Max Busch zum 1:0 (14.) ins Netz. Nur wenige Minuten später erhöhte Steven Schöps auf 2:0 (18.), nachdem er von Busch perfekt in Szene gesetzt wurde und sein Schuss, noch leicht abgefälscht, im Tor landete.
Bis dahin war Immenhausen das klar bessere Team, doch mit dem ersten gefährlichen Angriff der Gastgeber führt prompt zum Anschluss, wenn auch unter umstrittenen Umständen. Ein Ball von der Mittellinie geht in Richting Dörnberger Stürmer Ülger, der dabei deutlich aus dem Abseits dem Ball entgegenläuft. Montero Rodriguez gewinnt zwar das anschließende Kopfballduell, doch der zweite Ball fällt Kleinschmidt vor die Füße. Dieser legt weiter zu Rosowski, dessen Schuss von Torwart Enders stark pariert wird. Immenhausen bekommt den Ball jedoch nicht entscheidend geklärt, sodass es kurz darauf zu einem Freistoß an der Strafraumgrenze kommt. Den fälligen Freistoß von Ülger verwandelt Männel am langen Pfosten zum 1:2 (30.).
Nur wenige Minuten später folgt die nächste bittere Szene: Montero Rodriguez wird bei einer Hereingabe im Strafraum aus kürzester Distanz an der Hand getroffen. Beim fälligen Elfmeter ahnt Enders zwar die richtige Ecke und ist sogar am Ball dran, doch Schnegelsberg trifft dennoch zum 2:2-Ausgleich (33.).
Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie offen, doch die TSV fand nicht mehr zu ihrer Kontrolle aus der Anfangsphase zurück. Ein direkt verwandelter Freistoß von Ülger brachte Dörnberg in Führung (3:2, 65.). Spätestens nach dem 4:2 (78.), dass nach einem Ballverlust im Mittelfeld und einem schnellen Konter fiel, war die Partie endgültig gekippt.
In der Schlussphase drängte Immenhausen nochmals auf den Anschlusstreffer. Dennis Kastrop traf in der 95. Minute nur die Latte, ehe Bastian Jenzowski in der Nachspielzeit per Flachschuss auf 4:3 (90.+5) verkürzte. Mehr war aber nicht mehr drin.
Unterm Strich eine bittere Niederlage, weil die TSV das Spiel über weite Strecken im Griff hatte und mit 2:0 führte, am Ende steht man erneut ohne Punkte da.
Aufstellung TSV Immenhausen: Sören Enders, Timo Bülte, Steven Schöps (69. Maurice Mündelein), Kevin Wilhelm, Ivan Montero Rodriguez (62. Arne Habisch), David Golek, Max Busch (81. Ivan Montero Rodriguez), Bastian Jenzowski (54. Dennis Kastrop), Thomas Stern, Roman Sedmera (81. Bastian Jenzowski), Nils Hellwig
Trainer: Marco Schneider
Tore:
0:1 Max Busch (14‘ – Vorlage Bastian Jenzowski)
0:2 Steven Schöps (18‘ – Vorlage Max Busch)
1:2 Max Männel (30‘)
2:2 Nick Schnegelsberg (33‘ Handelfmeter)
3:2 Onur Ülger (65‘)
4:2 Luca Kuhlmann (78‘)
4:3 Bastian Jenzowski (90‘+5 – Vorlage Maurice Mündelein)