Trotz 2:0-Führung keine Punkte in Dörnberg

– Foto: TSV Immenhausen

Die TSV Immenhausen musste sich am Sonntag beim FSV Dörnberg II trotz einer frühen 2:0-Führung am Ende mit 3:4 (2:2) geschlagen geben. Nach einer kontrollierten Anfangsphase verlor die Mannschaft zunehmend den Zugriff und brachte sich durch eigene Fehler um den verdienten Erfolg. Zu Beginn lief alles nach Plan: Die TSV dominierte das Spielgeschehen, ließ Ball und Gegner laufen und ging mit der ersten gefährlichen Aktion in Führung. Nach einer sehenswerten Passstaffette über mehrere Stationen kam der Ball über Schöps zu Jenzowski, dessen Schuss zunächst noch gehalten wurde. Den Abpraller köpfte Max Busch zum 1:0 (14.) ins Netz. Nur wenige Minuten später erhöhte Steven Schöps auf 2:0 (18.), nachdem er von Busch perfekt in Szene gesetzt wurde und sein Schuss, noch leicht abgefälscht, im Tor landete.

Bis dahin war Immenhausen das klar bessere Team, doch mit dem ersten gefährlichen Angriff der Gastgeber führt prompt zum Anschluss, wenn auch unter umstrittenen Umständen. Ein Ball von der Mittellinie geht in Richting Dörnberger Stürmer Ülger, der dabei deutlich aus dem Abseits dem Ball entgegenläuft. Montero Rodriguez gewinnt zwar das anschließende Kopfballduell, doch der zweite Ball fällt Kleinschmidt vor die Füße. Dieser legt weiter zu Rosowski, dessen Schuss von Torwart Enders stark pariert wird. Immenhausen bekommt den Ball jedoch nicht entscheidend geklärt, sodass es kurz darauf zu einem Freistoß an der Strafraumgrenze kommt. Den fälligen Freistoß von Ülger verwandelt Männel am langen Pfosten zum 1:2 (30.). Nur wenige Minuten später folgt die nächste bittere Szene: Montero Rodriguez wird bei einer Hereingabe im Strafraum aus kürzester Distanz an der Hand getroffen. Beim fälligen Elfmeter ahnt Enders zwar die richtige Ecke und ist sogar am Ball dran, doch Schnegelsberg trifft dennoch zum 2:2-Ausgleich (33.).