Trotz 2:0-Führung: Homberg muss sich mit Remis begnügen

Die Partie begann zwar mit leichten Feldvorteilen für Kleve, doch nach den ersten zehn Minuten hatten die Homberger dann besser in die Partie gefunden und angefangen sich ihre Chancen zu erarbeiten. Folgerichtig ging der VfB dann in Führung: Sakaki Ota spielte nach einer gelungenen Solo-Aktion eine hervorragende Flanke in den Sechzehner, wo Henrik Scheibe, dem die Klever Hintermannschaft zu viel Platz gelassen hatte, zum 1:0 einköpfte (32.).

Dass 2:0 im Fußball dennoch ein gefährliches Ergebnis ist, das wusste auch Homberg Trainer Stefan Janßen: "Wie das so manchmal ist im Fußball, wenn man 2:0 führt meint man, eine sichere Führung zu haben und das Schlimmste was dann passieren kann ist ein schneller Anschlusstreffer," erzählt der Homberger Übungsleiter Und genau den gab es dann, nachdem die Homberger einen in Janßens Augen unnötigen Einwurf verursachten, klingelte es dann im eigenen Kasten. Luca Thuyl, war es der mit dem 2:1 für die Klever konterte und wieder Spannung in die Partie brachte (54.).

Kleve drängt weiter auf den Ausgleich

Die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar wollte aber noch mehr und drückte weiter. Kleve führte die Zweikämpfe besser und bekam nun auch vermehrt Chancen vor dem Homberger Tor. "Das was Kleve sehr sehr gut kann sind ihre Einwürfe", analysiert Janßen, "weil Fabio Forster kann ja gefühlt 100 Meter weit einwerfen", ergänzt er. Einer dieser langen Einwürfe landete bei Dario Gerling, der den Ball zu Niklas Klein-Wiele weiterleitete, welcher gekonnt zum Ausgleich abschließt.

Die Schlussphase hatte es auch nochmal in sich: Einige gute Torchancen auf allen Seiten, beide Teams wollten sich nicht mit dem Unentschieden zufriedenstellen, doch schlussendlich gingen die beiden Mannschaften mit dem Gleichstand auf der Anzeigetafel auseinander. "Am Ende ist es denke ich ein gutes Oberliga Spiel, beide Mannschaften haben sich nichts geschenkt obwohl es immer fair war, am Ende können glaube ich beide zufrieden sein."

Für Kleve ist es nun die vierte Partie in Folge, die mit einem Unentschieden ausging. Als nächstes ist die Mannschaft von Janßen in Monheim zu Gast, eine Mannschaft, die sich aktuell noch mit dem Abstieg befasst. Mit 32 Punkten stehen die Monheimer auf Platz 14 der Liga mit noch 4 Punkten Puffer nach unten. Homberg-Coach Janßen hat einen klaren Plan für diese Begegnung: "Wir wollen natürlich auf Sieg spielen, wir wollen drei Punkte holen, das ist gar keine Frage," erzählt er. Und auch die Ziele für die Restsaison sind klar gesetzt: "Platz fünf wollen wir auf jeden Fall noch halten, wir wollen uns von Hilden auf jeden Fall nicht mehr einholen lassen", zeigt Janßen sich zielstrebig. "Wir haben zwei Punkte Vorsprung, noch zwei Spiele und damit alles in der eigenen Hand ergänzt er.