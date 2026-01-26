Trotz 1:4-Niederlage: Sven Bender zieht positives Fazit nach erstem Test

Der Trainer der SpVgg Unterhaching sieht einen guten Grundstock gelegt. Das Ergebnis gegen Sturm Graz II interessiert ihn wenig.

Das erste Drittel der sechswöchigen Vorbereitung der SpVgg Unterhaching ist vorbei und Cheftrainer Sven Bender zeichnete im Rahmen des jüngsten Spiels ein optimistisches Zwischenfazit: „Wir sind am Anfang der Vorbereitung und haben einen guten Grundstock gelegt.“

Vom Ergebnis her ist es hart, inhaltlich war es für uns ein sehr wichtiger und guter Test.

Sven Bender

Insgesamt war beim 1:4 am Freitag gegen den österreichischen Zweitligisten SK Sturm Graz II im ersten Test der Vorbereitung im oberösterreichischen Weißkirchen an der Traun allerdings noch viel Luft nach oben zu erkennen. Bei der Niederlage gegen den abstiegsbedrohten Klub aus der Steiermark erzielte Simon Skarlatidis den einzigen Hachinger Treffer. Das deutliche Ergebnis interessierte Bender derweil wenig und der Ex-Nationalspieler. „Vom Ergebnis her ist es hart, inhaltlich war es für uns ein sehr wichtiger und guter Test.“

Haching-Rückkehrer Gibson Adu spielte dabei eine Halbzeit lang. Bis auf Torhüter José Kohler, der den wegen einer Verletzung fehlenden Stammtorwart Erion Avdija vertrat, rotierte Bender auf allen Positionen. Der angeschlagene Stürmer Moritz Müller fehlte ebenso wie der langzeitverletzter Defensivmann Timon Obermeier, der derzeit ein Rehatraining absolviert. Sturm-Talent Jason Eckl war bei den Hachinger Junioren im Einsatz. Weitere personelle Änderungen bis zum Ende der Transferfrist am 31. Januar scheinen sich derzeit nicht abzuzeichnen, insbesondere auf Seiten der Abgänge nicht. Bei den Neuzugängen hält die SpVgg derzeit noch die Augen offen, insbesondere für Verstärkungen für die Positionen hinter Stammtorwart Avdija. Mit Avdija sowie den drei U19-Torhütern Kohler, Jakub Staniek und Alexander Coenen hat die SpVgg nämlich insgesamt nur vier Torhüter zur Verfügung, die potenziell für drei Teams bei den Profis, U21 und U19 einsatzfähig wären.

In den knapp vier Wochen der Restrundenvorbereitung bis zum Ligaauftakt am 20. Februar beim FC Bayern II stehen für Benders Mannschaft fünf weitere Testspiele auf dem Programm. Der nächste Test findet bereits heute um 19 Uhr auf dem Kunstrasenplatz des TSV Ottobrunn statt. Die Hachinger spielen am Haidgraben gegen den Bayernligisten TuS Geretsried. Ebenso wird auch die U21-Landesligamannschaft der SpVgg, die zuletzt im Test gegen den Bayernligisten TSV Kottern nach einer guten Leistung mit 2:1 gewann, weitere Freundschaftsspiele absolvieren. Der Zweite der Landesliga Süd-Ost trifft unter anderem im Unterhachinger Uhlsportpark am 14. Februar auf die Bayernliga-Spitzenmannschaft TSV Landsberg.