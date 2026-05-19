Am vergangenen Sonntag musste sich die SG Freren im Heimspiel gegen den SV Bad Bentheim mit 1:4 geschlagen geben. Trotz der deutlichen Niederlage zeigte sich Frerens Trainer Florian Hoff im Nachgang nicht ausschließlich enttäuscht, sondern fand auch lobende Worte für seine Mannschaft – insbesondere mit Blick auf die schwierigen personellen Voraussetzungen.
„Wir hatten viele, viele Ausfälle bei uns – deswegen bin ich ziemlich dankbar, dass wir die Unterstützung von Justin Rettinger aus der A-Jugend und von fünf Jungs aus der Zweiten gehabt haben“, erklärte Hoff nach der Partie. Die angespannte Personalsituation zwang die SG Freren dazu, personell zu improvisieren und auf Unterstützung aus dem eigenen Verein zurückzugreifen.
Umso bemerkenswerter sei aus Sicht des Trainers die Leistung seiner Mannschaft gewesen: „Ich kann sagen, dass ich ziemlich stolz darauf bin, was sie es gestern trotzdem gemacht haben.“ Zwar musste Freren vier Gegentore hinnehmen, doch Hoff stellte klar: „Natürlich war nicht alles gut, natürlich kriegen wir vier Gegentore, aber im Großen und Ganzen haben die Jungs, die auf dem Platz standen, versucht, alles zu geben, alles rauszuhauen und trotz aller Umstände das Ding irgendwie positiv zu ziehen.“
Am Ende reichte der Einsatz jedoch nicht aus, um etwas Zählbares mitzunehmen. „Das hat leider nicht gereicht, das muss man einfach festhalten, da hat Bentheim verdient gewonnen“, so Hoff anerkennend. Der 1:4-Endstand spiegelte aus seiner Sicht den Spielverlauf wider, auch wenn seine Mannschaft kämpferisch alles investierte.
Besonders positiv hob der Frerener Coach den Teamgeist hervor: „Aber der Zusammenhalt, der im Team da ist, den hat man gestern auf jeden Fall erkannt.“ Trotz der Rückschläge auf dem Platz habe sich keiner hängen lassen. „Und dass keiner ein Stück weniger gemacht hat, als man vielleicht hätte erwarten können in manchen Situationen, dass man sich hängen lässt oder so, das war gar nicht der Fall, es wurde nur positiv gesprochen. Es war intensiv, aber am Ende des Tages reicht es dann nicht und es war ein verdienter Sieg für Bentheim.“
So bleibt für die SG Freren nach der Niederlage vor allem die Erkenntnis, dass Moral und Zusammenhalt stimmen – auch in personell schwierigen Zeiten. „Aber auch positive Dinge wollen wir darauf ziehen und jetzt machen wir erstmal ein Wochenende Pause und gehen dann hoffentlich wieder gestärkt in die letzten beiden Spiele der Saison“, blickte Hoff abschließend nach vorne.