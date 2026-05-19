– Foto: Florian Egbers

Am vergangenen Sonntag musste sich die SG Freren im Heimspiel gegen den SV Bad Bentheim mit 1:4 geschlagen geben. Trotz der deutlichen Niederlage zeigte sich Frerens Trainer Florian Hoff im Nachgang nicht ausschließlich enttäuscht, sondern fand auch lobende Worte für seine Mannschaft – insbesondere mit Blick auf die schwierigen personellen Voraussetzungen.

„Wir hatten viele, viele Ausfälle bei uns – deswegen bin ich ziemlich dankbar, dass wir die Unterstützung von Justin Rettinger aus der A-Jugend und von fünf Jungs aus der Zweiten gehabt haben“, erklärte Hoff nach der Partie. Die angespannte Personalsituation zwang die SG Freren dazu, personell zu improvisieren und auf Unterstützung aus dem eigenen Verein zurückzugreifen.

Umso bemerkenswerter sei aus Sicht des Trainers die Leistung seiner Mannschaft gewesen: „Ich kann sagen, dass ich ziemlich stolz darauf bin, was sie es gestern trotzdem gemacht haben.“ Zwar musste Freren vier Gegentore hinnehmen, doch Hoff stellte klar: „Natürlich war nicht alles gut, natürlich kriegen wir vier Gegentore, aber im Großen und Ganzen haben die Jungs, die auf dem Platz standen, versucht, alles zu geben, alles rauszuhauen und trotz aller Umstände das Ding irgendwie positiv zu ziehen.“ Am Ende reichte der Einsatz jedoch nicht aus, um etwas Zählbares mitzunehmen. „Das hat leider nicht gereicht, das muss man einfach festhalten, da hat Bentheim verdient gewonnen“, so Hoff anerkennend. Der 1:4-Endstand spiegelte aus seiner Sicht den Spielverlauf wider, auch wenn seine Mannschaft kämpferisch alles investierte.